Good news bei Almonty. In Spanien hat das Unternehmen einen Käufer für Wolfram gefunden, das seit Jahren auf Halde liegt. Ob die Aktie nach ihrer Korrektur wieder auf die Beine kommt, dürfte sich aber in Südkorea entscheiden. Ab Dezember ist der Dauerbetrieb in Sangdong geplant. Das kann der Aktie wieder reichlich Energie für steigende Kurse geben. Auch 2G Energy und Pfisterer besitzen viel Aufholpotenzial. Die Auftragsbücher der beiden Unternehmen sind prall gefüllt. Wir stellen die drei aussichtsreichen Aktien vor, die nach der Korrektur jetzt günstige Einstiegschancen bieten.

Den vollständigen Artikel lesen ...