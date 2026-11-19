Original-Research: PFISTERER Holding SE - von GBC AG
Einstufung von GBC AG zu PFISTERER Holding SE
Rekordauftragsbestand und Kapazitätsausbau sichern weiteres Wachstum
Mit Veröffentlichung der Q3-Zahlen hat das PFISTERER-Management die Umsatz-Guidance für das laufende Geschäftsjahr konkretisiert und erwartet nunmehr Umsatzerlöse in der oberen Hälfte der bisher kommunizierten Umsatzbandbreite (500 - 525 Mio. €). Erwartungsgemäß wurde gleichzeitig das mittelfristige Planszenario bestätigt, wonach bis 2030 Umsätze zwischen 800 Mio. € und 900 Mio. € und eine bereinigte EBITDA-Marge im hohen Zehnerprozentbereich bis niedrigen Zwanzigerprozentbereich erwartet werden.
Mit Bezug auf die Guidance für das laufende Geschäftsjahr 2026 rechnet das Management im vierten Quartal mit dem höchsten Quartalsumsatz des laufenden Geschäftsjahres. Grundlage dieser Erwartung sind insbesondere der auf einen Rekordwert von 355,57 Mio. € gestiegene Auftragsbestand sowie die gezielt aufgebauten Vorratsbestände zur Vorbereitung anstehender Auslieferungen. Darüber hinaus dürften die im Jahresverlauf durchgeführten Kapazitätserweiterungen zunehmend umsatzwirksam werden und eine höhere Produktions- und Auslieferungsleistung ermöglichen. Auch wir rechnen für das vierte Quartal mit dem höchsten Quartalsumsatz des Geschäftsjahres, stufen aber unsere bisherigen Schätzungen als etwas zu optimistisch ein. Bei von uns erwarteten Q4-Umsätzen in Höhe von 131,94 Mio. € dürfte die PFISTERER nach unseren neuen Schätzungen im Geschäftsjahr 2026 Umsätze in Höhe von insgesamt 515,81 Mio. € (bisherige Prognose: 523,91 Mio. €) erreichen. Aufgrund der niedrigeren Umsatzprognose passen wir unsere EBITDA-Schätzung auf 98,02 Mio. € (bisherige Prognose: 104,35 Mio. €) ebenfalls an. Der positive Steuereffekt des zweiten Quartals 2026 dürfte jedoch im laufenden Geschäftsjahr zu einer außergewöhnlich niedrigen Steuerquote führen, welche wir nicht in dieser Höhe antizipiert hatten. Entgegen der Prognosereduktion beim EBITDA heben wir daher unsere Jahresüberschuss-Prognose auf 69,85 Mio. € (bisherige Prognose: 66,36 Mio. €) an.
Unsere Schätzungen der kommenden Geschäftsjahre behalten wir unverändert bei. Die mittelfristige Wachstumsstrategie der PFISTERER basiert insbesondere auf dem kontinuierlichen Ausbau der Produktionskapazitäten, der internationalen Markterschließung sowie der Erweiterung des Produktportfolios um innovative Technologien. Hierfür hat die Gesellschaft in den ersten neun Monaten 2026 rund 40,00 Mio. € in den Ausbau bestehender Produktionsstandorte sowie in neue Technologien investiert. Neben der Kapazitätserweiterung am tschechischen Standort Kadan steht insbesondere der Ausbau des US-Geschäfts im Fokus. Zusätzliche Wachstumspotenziale ergeben sich aus dem Einstieg in den Markt für Hochspannungs-Gleichstromübertragung (HVDC). Nach der erfolgreich abgeschlossenen Typprüfung eines integrierten 320-kV-HVDC-Kabelsystems wird derzeit die Qualifizierung einer 525-kV-Lösung vorangetrieben. Der Vorstand erwartet, dass erste kleinere HVDC-Projekte im Geschäftsjahr 2027 umgesetzt werden können. Parallel dazu wird am Standort Winterbach ein neues HVDC-Prüflabor errichtet, dessen Inbetriebnahme für das erste Halbjahr 2027 vorgesehen ist.
Da die Prognoseanpassung lediglich einen marginalen Effekt auf unser DCF-Bewertungsmodell hat, bestätigen wir unseren ermittelten fairen Wert je Aktie in Höhe von 115,00 €. Wir vergeben weiterhin das Rating KAUFEN.
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: 20261119_Pfisterer_Comment
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Hinweis zu Issuer-Sponsored Research: Vorliegende Researchstudie ist Issuer-Sponsored Research und wurde in Übereinstimmung mit dem
EU-Verhaltenskodex (EU Code of Conduct) für Issuer-Sponsored Research erstellt.
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Fertigstellung: 19.11.2026 (08:55 Uhr)
Erste Weitergabe: 19.11.2026 (10:00 Uhr)
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