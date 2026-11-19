Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die Pfisterer Holding SE in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 (per 31.12.) den Umsatz um 17,5 Prozent auf 383,87 Mio. Euro gesteigert und das EBITDA sogar überproportional zum Umsatz um mehr als 26 Prozent auf 72,95 Mio. Euro verbessert. In der Folge erneuern die Analysten das Kursziel und bestätigen das positive Votum.

Nach Analystenaussage sei die positive Entwicklung trotz zusätzlicher Kostenbelastungen insbesondere aus gestiegenen Ausgangsfrachten und Zöllen sowie dem fortgesetzten Aufbau organisatorischer Strukturen erzielt worden. Das Nachsteuerergebnis habe in den ersten neun Monaten 2026 mit einem Anstieg um 49,9 Prozent auf 52,79 Mio. Euro deutlich stärker als das operative Ergebnis zugelegt. Mit Veröffentlichung der Q3-Zahlen sei vom Pfisterer-Management die Umsatz-Guidance für das Geschäftsjahr 2026 konkretisiert worden. Demnach werde der Umsatz nun in der oberen Hälfte der bisher kommunizierten Umsatzbandbreite von 500 bis 525 Mio. Euro erwartet. Erwartungsgemäß sei gleichzeitig das mittelfristige Planszenario bestätigt worden, wonach bis 2030 ein Umsatz zwischen 800 und 900 Mio. Euro erwartet werde. Darüber hinaus habe das Management eine bereinigte EBITDA-Marge im hohen Zehnerprozentbereich bis niedrigen Zwanzigerprozentbereich angekündigt. Im Rahmen eines DCF-Bewertungsmodell bestätigen die Analysten das Kursziel von 115,00 Euro und vergeben weiterhin das Rating "Kaufen".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 19.11.2026, 11:35 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 19.11.2026 um 08:55 Uhr fertiggestellt und 19.11.2026 um 10:00 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=66b0f9fc013777c6ae97b5974b65e9bf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.



