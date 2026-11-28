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Unter Nova Scotia wird nach einer Energiequelle gesucht, die nicht erst industriell hergestellt werden muss: natürlichem Wasserstoff. Eine Bohrgasprobe des Explorers Quebec Innovative Materials Corp. (QIMC; ISIN: CA7480331072) enthielt nach Unternehmensangaben bis zu 30 Prozent Wasserstoff. Jetzt folgt die schwierigere Frage: Wie viel Gas lässt sich tatsächlich gewinnen - und könnte es eines Tages Strom erzeugen?

Für Anleger ist das auch wegen Makenita Resources (ISIN: CA5609251098) interessant. Dessen Wasserstoffprojekt in Nova Scotia grenzt nach Unternehmensangaben direkt an Explorationsflächen von QIMC und Koloma. Die neue Testphase bei QIMC könnte zeigen, welche Fragen die Unternehmen in der Region als Nächstes beantworten müssen.

Warum 30 Prozent noch keinen Durchbruch bedeuten

QIMC meldete den Spitzenwert bereits im September aus einer Gasprobe, die während der Bohrung aus dem Bohrschlamm gewonnen wurde. Das ist ein Hinweis auf Wasserstoff im untersuchten System, aber keine Messung eines dauerhaft förderbaren Gasstroms. Aus dem Wert lässt sich weder ableiten, wie viel Wasserstoff unter Bennett Hill lagert, noch, wie wirtschaftlich er sich gewinnen ließe.

Genau deshalb hat QIMC im November ein fünfstufiges Programm für zwei Bohrlöcher in Bennett Hill vorgestellt. Ein unabhängiges Beratungsunternehmen soll unter anderem den Druck in einzelnen Gesteinszonen, die Zusammensetzung des Gases und den möglichen Zufluss untersuchen. In einem geplanten Gewinnungstest soll gemessen werden, wie viel Wasserstoff sich pro Tag aus freiem Gas und wasserführenden Zonen zurückgewinnen lässt. Auf Grundlage dieser Ergebnisse will QIMC prüfen, ob ein Pilotprojekt zur Stromerzeugung sinnvoll ist.

Die ersten vier Phasen sind laut QIMC aus vorhandenen Mitteln finanziert. Ein kommerzieller Fund ist damit noch nicht belegt. Für den jungen Sektor wäre jedoch schon eine belastbare Antwort auf die Frage nach stabilen Förderraten ein wichtiger Fortschritt.

Warum große Namen in Nova Scotia auftauchen

Die Suche zieht inzwischen Unternehmen an, die weit über die Explorationsbranche hinaus bekannt sind. Mitsubishi Heavy Industries (ISIN: JP3900000005) gab 2024 eine Investition in den privaten Wasserstoffexplorer Koloma bekannt. In derselben Mitteilung nannte der japanische Industriekonzern auch Amazons Climate Pledge Fund als Investor. Amazon (ISIN: US0231351067) ist damit über seinen Investmentfonds an der Suche beteiligt.

Im Oktober 2026 kam mit JERA ein weiterer japanischer Energiekonzern als Koloma-Investor hinzu. Eine Investitionssumme wurde nicht veröffentlicht. JERA erklärte, durch die Beteiligung mehr über die Exploration und Entwicklung natürlichen Wasserstoffs lernen zu wollen. Das ist ein Zeichen strategischen Interesses - noch keine Zusage, künftig Wasserstoff abzunehmen.

Auch Rio Tinto plc (ISIN: GB0007188757) hat nach Angaben von Makenita Flächen in der Region abgesteckt. Die Aktivitäten dieser großen Unternehmen machen Nova Scotia zu einem aufmerksam beobachteten Explorationsgebiet. Ob daraus eine wirtschaftliche Energieproduktion entsteht, müssen Bohrungen und Fördertests erst zeigen.

Wo Makenita ins Bild kommt

Makenitas Cobequid-Chedabucto Hydrogen Project umfasst nach Unternehmensangaben 45.967 Acres. Das Unternehmen nennt sowohl QIMC als auch Koloma als direkte Nachbarn seiner Projektfläche. Koloma wiederum wird unter anderem von Breakthrough Energy Ventures unterstützt, das zur von Bill Gates gegründeten Breakthrough-Energy-Organisation gehört.

Diese Nachbarschaft gibt Makenita eine Position in einer Region, in der mehrere Akteure aktiv nach natürlichem Wasserstoff suchen. Sie sagt allerdings nichts über den Wasserstoffgehalt auf Makenitas eigenen Flächen aus. Insbesondere ist nicht belegt, dass sich QIMCs Ergebnisse von Bennett Hill auf das angrenzende Makenita-Projekt übertragen lassen.

Makenita verfügt zusätzlich über ein 102.110 Acres großes Serpentinization Iron-Magnetite Project in Saskatchewan, das nach Unternehmensangaben an Flächen von MAX Power Mining (ISIN: CA57778R1001) grenzt. So ist das Unternehmen in zwei kanadischen Suchgebieten vertreten. Für beide Projekte werden eigene geologische Untersuchungen entscheidend sein; einen wirtschaftlich nutzbaren Wasserstofffund hat Makenita bislang nicht nachgewiesen.

Für Anleger gehört auch die Kapitalstruktur zum Bild: Nach Angaben der Canadian Securities Exchange stehen rund 45,1 Millionen Makenita-Aktien aus. Das entspricht der vom Management hervorgehobenen engen Aktienstruktur mit vergleichsweise wenigen ausgegebenen Aktien. Sie ersetzt jedoch keine erfolgreichen Explorationsergebnisse.

Der nächste Maßstab für den Sektor ist deshalb greifbar: nicht die größte Schätzung für Wasserstoff unter der Erde, sondern eine verlässliche Messung dessen, was aus einem Bohrloch täglich gewonnen werden kann. QIMCs Programm in Nova Scotia soll genau diese Frage untersuchen. Für Makenita macht das die Entwicklung in der Nachbarschaft relevant - während der Nachweis auf den eigenen Flächen noch aussteht.

Quellen:

https://qimaterials.com/qimc-sets-out-five-phase-plan-to-test-hydrogen-extraction-at-bennett-hill-nova-scotia-on-the-path-to-commercialization/qimaterials.com

https://qimaterials.com/qimc-reports-record-clean-natural-hydrogen-at-bennett-hill-nova-scotia/qimaterials.com

https://www.makenitaresources.com/news/makenita-resources-inc-acquires-the-district-sized-45967-acre-cobequid-chedabucto-hydrogen-project-in-nova-scotia/www.makenitaresources.com

https://www.mhi.com/news/241015.html www.mhi.com

https://www.koloma.com/jera-koloma-exploration/ www.koloma.com