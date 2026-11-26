FRANKFURT (dpa-AFX) - Die zuletzt schwer abgestraften Aktien aus dem Rohstoff- und Metallsektor erholen sich am Donnerstag schwungvoll. Der gesamteuropäische Teilindex der Minenwerte, Stoxx Europe 600 Basic Resources, stieg um 3,4 Prozent, nachdem er am Vortag auf ein Tief seit Weihnachten 2025 gefallen war. Aus dem Sektor verbuchten die Aktien der britischen Rohstoffkonzerne Glencore, Rio Tinto, Antofagasta und Anglo American Kursgewinne im Größenbereich bis vier Prozent.

Händler verwiesen als Stütze auf eine unterbrochene Talfahrt bei den Preisen für Industriemetalle wie Silber oder Kupfer. Dies brachte in Frankfurt auch die Aktien des Kupferkonzerns Aurubis und jene von Stahlkonzernen auf den Erholungsweg. Salzgitter erholte sich um fast vier Prozent vom jüngsten Tief seit April. Vom niedrigsten Niveau seit Juli ausgehend, stieg der Kurs bei Thyssenkrupp um 4,2 Prozent. Titel von ArcelorMittal legten in Paris 3,7 Prozent zu und jene von Voestalpine in Wien sogar mehr als fünf Prozent./tih/stk

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