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Die Vereinigten Arabischen Emirate gehören zu den bekanntesten Ölproduzenten der Welt. Doch in ihrem Untergrund könnte sich noch ein anderer Energierohstoff verbergen: natürlicher Wasserstoff.

Das Emirat Ras Al Khaimah will nun untersuchen lassen, ob seine Geologie die Voraussetzungen für eine spätere Förderung bietet. Dafür arbeitet die örtliche Energiebehörde mit dem französischen Explorationsunternehmen Mantle8 zusammen.

Rund 1.000 passive seismische Sensoren sollen nach Angaben des Unternehmens helfen, den Untergrund genauer abzubilden. Hinzu kommen Proben von Gas, Wasser und Gestein. Die Untersuchungen sind auf bis zu 24 Monate angelegt.

Die Suche steht noch am Anfang. Mantle8 hat das exklusive Recht erhalten, über einen Explorationsvertrag für das Gebiet Block 7 zu verhandeln. Eine wirtschaftlich förderbare Wasserstoffmenge wurde dort bislang nicht nachgewiesen.

Warum sucht eine Ölregion nach Wasserstoff?

Die Emirate wollen ihre Wirtschaft und Energieversorgung breiter aufstellen. Wasserstoff spielt dabei eine Rolle, weil er unter anderem in Raffinerien, bei der Herstellung von Ammoniak und in der chemischen Industrie eingesetzt werden kann.

Die nationale Wasserstoffstrategie sieht für 2031 ein Produktionsziel von 1,4 Millionen Tonnen emissionsarmem Wasserstoff pro Jahr vor. Dieses Ziel bezieht sich auf industriell erzeugten grünen und blauen Wasserstoff. Eine Produktion natürlichen Wasserstoffs ist darin nicht nachgewiesen.

Grüner Wasserstoff entsteht durch die Aufspaltung von Wasser mithilfe erneuerbaren Stroms. Blauer Wasserstoff wird aus fossilen Rohstoffen hergestellt, wobei ein Teil der entstehenden CO2-Emissionen abgeschieden und gespeichert werden soll.

Natürlicher Wasserstoff entsteht dagegen durch geologische Prozesse im Untergrund. Gelingt es, geeignete Ansammlungen zu finden, könnte er eine zusätzliche Quelle für die Wasserstoffversorgung darstellen. Ob die Förderung wirtschaftlich und emissionsarm ist, hängt vom jeweiligen Projekt und seiner Lieferkette ab.

Eine französische Firma sucht im Golf

Für das europäische Unternehmen Mantle8 ist Ras Al Khaimah ein Gebiet mit geologischen Hinweisen, die weitere Untersuchungen rechtfertigen. Die Region liegt am nördlichen Rand des Semail-Ophiolits, einer großen Formation ehemaliger ozeanischer Erdkruste.

Bestimmte eisenreiche Gesteine können mit Wasser reagieren und dabei Wasserstoff erzeugen. Die entscheidende Frage ist, ob sich das Gas in ausreichenden Mengen gesammelt hat und durch Bohrungen gewonnen werden könnte.

Das französische Unternehmen ist auch an der europäischen Diskussion beteiligt. Gemeinsam mit mehr als 30 Organisationen unterstützte Mantle8 einen offenen Brief an die EU-Kommission. Darin wird unter anderem ein Explorationsprogramm über 1 Milliarde Euro vorgeschlagen.

Dieses Programm ist bislang nicht beschlossen. Der Brief zeigt aber, dass die Suche nach natürlichem Wasserstoff auch in Europa stärker mit Energieversorgung und Industriepolitik verbunden wird.

MAX Power untersucht ein System in Kanada

Während in Ras Al Khaimah zunächst geologische Daten gesammelt werden, untersucht MAX Power Mining (ISIN: CA57778R1001) bereits Bohrungen in der kanadischen Provinz Saskatchewan.

Ende Oktober meldete das Unternehmen, dass Lawson 5 rund 30 Kilometer vom ursprünglichen Lawson-Entdeckungsgebiet entfernt ein natürliches Wasserstoffsystem bestätigt habe. Eine weitere Bohrung, Lawson 6, wurde eingeleitet.

Für die wirtschaftliche Bewertung sind Tests entscheidend: Wie hoch ist die Wasserstoffkonzentration? Wie stark und wie lange fließt das Gas? Und welche Mengen könnten gewonnen werden?

Noch ist offen, ob Lawson 5 mit den früheren Bohrungen verbunden ist oder ein separates System darstellt. Die Untersuchungen sollen helfen, die Geologie und das Potenzial besser zu verstehen.

Makenita grenzt an MAX Powers Flächen

In Saskatchewan besitzt Makenita Resources (ISIN: CA5609251098; CSE: KENY; WKN: A40X6P) das Serpentinization Iron-Magnetite Project. Nach jüngsten Unternehmensangaben umfasst die zusammenhängende Fläche rund 102.110 Acres und grenzt an Landpositionen von MAX Power.

Makenitas Projekt ist auf Eisen und Magnetit ausgerichtet; das Unternehmen sieht zudem potenzielles Interesse im Hinblick auf Wasserstoff. Für Anleger bietet die Lage einen Bezug zu einer Region, in der bereits ein natürliches Wasserstoffsystem untersucht wird.

Ein Fund des Nachbarn belegt allerdings kein Vorkommen auf Makenitas eigener Fläche. Dafür sind eigenständige Untersuchungen erforderlich.

Makenita verfügt zudem über eine vergleichsweise enge Aktienstruktur mit einer begrenzten Zahl ausstehender Aktien. Nach Angaben der kanadischen Börse CSE sind rund 45,1 Millionen Aktien ausgegeben. Weitere zur Ausgabe vorgesehene Wertpapiere könnten diese Zahl erhöhen.

Koloma und Bill Gates in Nova Scotia

Auch in Nova Scotia besitzt Makenita eine bemerkenswerte Nachbarschaft: Das 45.967 Acres große Cobequid-Chedabucto Hydrogen Project grenzt nach Unternehmensangaben direkt an Explorationsflächen von Koloma. Makenita hat eine Option auf den Erwerb einer 100-prozentigen Beteiligung am Projekt abgeschlossen.

Koloma konzentriert sich auf natürlichen Wasserstoff und wird unter anderem von Breakthrough Energy Ventures unterstützt, einem von Bill Gates gegründeten Investmentfonds. Im Oktober meldete zudem Japans Energiekonzern JERA eine Beteiligung an Koloma.

Auch hier bleibt Makenitas Projekt eine eigenständige Explorationsaufgabe. Die Nachbarschaft belegt weder einen Fund noch eine Zusammenarbeit.

Fazit

Von den Emiraten über Europa bis Kanada wächst das Interesse an der Frage, ob natürlicher Wasserstoff eines Tages wirtschaftlich gefördert werden kann. Die Vorhaben befinden sich in unterschiedlichen Stadien - von der geologischen Untersuchung bis zu Bohrungen und Tests.

Für Makenita stehen die eigenen Explorationsarbeiten auf seinen kanadischen Flächen im Mittelpunkt. Die Ergebnisse aus Saskatchewan und die weitere Suche in Nova Scotia könnten Anlegern helfen, das Potenzial des jungen Sektors besser einzuordnen.

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Quellen:

Al-Monitor: UAE natural hydrogen exploration

https://www.al-monitor.com/originals/2026/11/uae-taps-french-firm-first-ever-natural-hydrogen-exploration-what-know

Mantle8: Open letter on natural hydrogen in Europe

https://mantle8.cc/open-letter-natural-hydrogen

MAX Power: Lawson 5 and Lawson 6 update

https://www.maxpowermining.com/max-power-expands-scale-of-saskatchewan-natural-hydrogen-system-with-lawson-5-commences-follow-up-well/

Makenita Resources: Nova Scotia project and Saskatchewan land position

https://www.makenitaresources.com/news/makenita-resources-inc-closes-acquisition-of-the-district-sized-45967-acre-cobequid-chedabucto-hydrogen-project-in-nova-scotia/

Canadian Securities Exchange: Makenita share structure

https://thecse.com/listings/makenita-resources-inc/

Koloma: JERA investment

https://www.koloma.com/jera-koloma-exploration/

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