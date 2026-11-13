Mehr Energie als alle Erdgasreserven der Welt? Warum die Suche nach natürlichem Wasserstoff Investoren anzieht

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Unter unseren Füßen könnte eine Energiequelle liegen, deren Größenordnung selbst im Vergleich zu den weltweiten Erdgasreserven bemerkenswert ist. Doch während Unternehmen und Investoren zunehmend Kapital in die Suche nach natürlichem Wasserstoff stecken, bleibt eine Frage offen: Wie viel davon lässt sich tatsächlich finden und wirtschaftlich fördern?

Eine Modellstudie von Forschern des US Geological Survey aus dem Jahr 2024 liefert den Ausgangspunkt. Ihr wahrscheinlichster Schätzwert für die weltweit im Untergrund vorhandene Menge natürlichen Wasserstoffs liegt bei rund 5,6 Billionen Tonnen.

Der größte Teil dürfte technisch oder wirtschaftlich nicht gewinnbar sein. Die Forscher verwendeten deshalb eine kleinere hypothetische Menge von 100 Milliarden Tonnen für einen Vergleich: Ihr Energiegehalt wäre größer als jener sämtlicher damals nachgewiesener Erdgasreserven der Welt.

Diese 100 Milliarden Tonnen sind keine nachgewiesene förderbare Reserve. Sie zeigen aber, warum schon ein kleiner Teil der geschätzten Gesamtmenge für die Energieversorgung interessant sein könnte.

Warum Unternehmen nach Wasserstoff im Boden suchen

Wasserstoff wird bereits heute in Raffinerien und bei der Herstellung von Düngemitteln benötigt. Künftig könnte er auch in Industriebereichen eine Rolle spielen, die sich nur schwer direkt elektrifizieren lassen.

Der größte Teil des heute verwendeten Wasserstoffs wird aus fossilen Rohstoffen hergestellt. Grüner Wasserstoff entsteht dagegen durch die Aufspaltung von Wasser mithilfe erneuerbaren Stroms. Seine Herstellung benötigt allerdings erhebliche Mengen Energie.

Natürlicher Wasserstoff entsteht durch geologische Prozesse im Untergrund. Dazu gehört die Serpentinisierung, bei der Wasser mit bestimmten eisenreichen Gesteinen reagiert. Das Gas muss daher nicht zunächst in einer industriellen Anlage erzeugt werden.

Ob natürliche Vorkommen kostengünstig und mit einer günstigen Klimabilanz erschlossen werden können, hängt jedoch von den jeweiligen Bedingungen und der gesamten Förder- und Lieferkette ab.

Mehr als 100 Millionen Dollar für die Suche

Dass die Idee Kapital anzieht, zeigt eine Auswertung von Morten Stahl, Gründer von Natural Hydrogen Ventures. Demnach sammelten private und börsennotierte Unternehmen des Sektors innerhalb von rund drei Monaten mehr als 100 Millionen US-Dollar ein.

Die im Juni 2026 veröffentlichte Übersicht umfasste Finanzierungen in unterschiedlichen Währungen sowie eine öffentliche Förderung. Sie ist eine Momentaufnahme, zeigt aber, dass sich mehrere Unternehmen an der Suche beteiligen.

Für sie geht es nicht nur darum, Wasserstoff nachzuweisen. Entscheidend ist, ob das Gas in geeigneten Gesteinsformationen eingeschlossen bleibt und sich in ausreichenden Mengen mit stabilen Fließraten gewinnen lässt.

Ein Test über 30 Kilometer in Kanada

Ein Unternehmen, das diese Fragen untersucht, ist MAX Power Mining (ISIN: CA57778R1001) in Saskatchewan.

Ende Oktober meldete MAX Power, dass die Bohrung Lawson 5 rund 30 Kilometer vom ursprünglichen Lawson-Entdeckungsgebiet entfernt ein natürliches Wasserstoffsystem bestätigt habe. Eine weitere Bohrung, Lawson 6, wurde eingeleitet.

Die Entfernung ist für die Exploration interessant: Sie könnte Hinweise darauf liefern, ob geeignete geologische Bedingungen über ein größeres Gebiet vorkommen. Ob Lawson 5 mit den früheren Bohrungen verbunden ist oder ein separates System darstellt, müssen weitere Untersuchungen zeigen.

Für die wirtschaftliche Bewertung werden insbesondere Tests zu Gaszusammensetzung, Fließraten und potenziell förderbaren Mengen wichtig.

Makenita grenzt an MAX Powers Flächen

In derselben Provinz besitzt Makenita Resources (ISIN: CA5609251098; CSE: KENY; WKN: A40X6P) das Serpentinization Iron-Magnetite Project. Nach jüngsten Unternehmensangaben umfasst die zusammenhängende Fläche rund 102.110 Acres und grenzt direkt an Landpositionen von MAX Power.

Das Projekt ist auf Eisen und Magnetit ausgerichtet; das Unternehmen sieht zudem potenzielles Interesse im Hinblick auf Wasserstoff. Damit ist Makenita in einer Region positioniert, in der ein Nachbar bereits natürliche Wasserstoffsysteme untersucht.

Für Makenitas Fläche bleibt die Exploration allerdings eine eigene Aufgabe. Ergebnisse von MAX Power können nicht auf das benachbarte Projekt übertragen werden und belegen dort keinen Wasserstofffund.

Makenita verfügt außerdem über eine vergleichsweise enge Aktienstruktur mit einer begrenzten Zahl ausstehender Aktien. Nach Angaben der kanadischen Börse CSE sind rund 45,1 Millionen Aktien ausgegeben. Weitere zur Ausgabe vorgesehene Wertpapiere könnten die Aktienzahl erhöhen.

In Nova Scotia grenzt Makenita an Koloma

Auch in Nova Scotia besitzt Makenita eine bemerkenswerte Nachbarschaft: Das 45.967 Acres große Cobequid-Chedabucto Hydrogen Project grenzt nach Unternehmensangaben direkt an Explorationsflächen von Koloma. Makenita hat eine Option auf den Erwerb einer 100-prozentigen Beteiligung am Projekt abgeschlossen.

Koloma konzentriert sich auf natürlichen Wasserstoff und wird unter anderem von Breakthrough Energy Ventures unterstützt, einem von Bill Gates gegründeten Investmentfonds. Im Oktober meldete außerdem der japanische Energiekonzern JERA eine Beteiligung an Koloma.

Die Nachbarschaft zeigt das Interesse an der Region. Ob Makenitas eigene Fläche Wasserstoff enthält und wirtschaftliches Potenzial besitzt, müssen jedoch eigene Untersuchungen klären.

Fazit

Die USGS-Studie beschreibt eine mögliche Größenordnung, die die Suche nach natürlichem Wasserstoff verständlich macht. Kapital fließt bereits in die Exploration - doch zwischen einer globalen Modellschätzung und einer wirtschaftlichen Förderung liegen noch entscheidende Schritte.

MAX Powers Tests in Saskatchewan könnten weitere Erkenntnisse über ein natürliches Wasserstoffsystem liefern. Makenita ist mit Flächen in Saskatchewan und Nova Scotia in zwei Suchgebieten positioniert. Für Anleger werden vor allem die eigenen Explorationsergebnisse des Unternehmens und die weiteren Fortschritte in beiden Regionen relevant sein.

Quellen:

US Geological Survey: Model Predictions of Global Geologic Hydrogen Resources

https://www.usgs.gov/publications/model-predictions-global-geologic-hydrogen-resources U.S. Geological Survey

Morten Stahl: Natural Hydrogen Companies Raise $100MM in 3 Months

https://www.linkedin.com/pulse/natural-hydrogen-companies-raise-100mm-3-months-how-invest-stahl-oc05e www.linkedin.com

MAX Power: Lawson 5 and Lawson 6 Update

https://www.maxpowermining.com/max-power-expands-scale-of-saskatchewan-natural-hydrogen-system-with-lawson-5-commences-follow-up-well/ Max Power

Makenita Resources: Cobequid-Chedabucto Project and Saskatchewan Land Position

https://www.makenitaresources.com/news/makenita-resources-inc-closes-acquisition-of-the-district-sized-45967-acre-cobequid-chedabucto-hydrogen-project-in-nova-scotia/Makenita Resources

Canadian Securities Exchange: Makenita Share Structure

https://thecse.com/listings/makenita-resources-inc/ thecse.com

Koloma: JERA Investment

https://www.koloma.com/jera-koloma-exploration/ Koloma

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