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zukunftsbilanzen.de
07.10.2026 06:46 Uhr
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Banken-Machtkämpfe, Übernahme-Poker und Wolfram-Boom! Jetzt mutig bei Commerzbank, Deutsche Bank und Almonty Industries einsteigen!

An den Finanzmärkten herrscht derzeit Hochspannung! Die Renditen für die 10-jährigen Anleihen klettern in einigen Ländern in Europa, aber auch in den USA auf irre Höchststände. Das sorgt für Unruhe in den unterschiedlichsten Anlageklassen. Auch die weltweiten Konflikte nähren die Unsicherheit. Während der deutsche Bankensektor im Würgegriff von Übernahme-Poker und spürbaren Zinsrisiken zittert, suchen die Investoren nach frischen Impulsen. Bei der Commerzbank bringt der italienische Großaktionär UniCredit das Gefüge mächtig ins Wanken, während die Deutsche Bank trotz vollendeter Aktienrückkäufe mit belasteten Anleiheportfolios kämpft. Etwas andere, aber extrem spannende Vorzeichen zeigen sich derweil im Rohstoffsektor. Hier hat die Aktie von Almonty Industries nach einem fulminanten Kurslauf eine harte, schnelle Konsolidierung durchlaufen und lauert nun an einer entscheidenden Chartmarke. Erfahren Sie in dieser Analyse, welche Gefahren drohen und wo sich für clevere Anleger jetzt lukrative Chancen auftun.

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KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, bei denen das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt besonders gefährlich erscheint – und bei denen Anleger genauer hinschauen sollten.

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