Machtwechsel in den USA! Warum Bayer boomt, TeamViewer massiv einbricht und Almonty Industries vor einer massiven Rally stehen könnte!

Machtwechsel in Washington: Die Demokraten haben bei den US-Zwischenwahlen den Senat zurückerobert und wohl auch das Repräsentantenhaus. Für Donald Trump bedeutet das geteilte Macht für den Rest seiner Amtszeit, denn Gesetze, Steuern und indirekt auch Zölle gehen künftig nicht mehr so ganz einfach ohne die Demokraten durch. Für die Börse stellt sich nun die Frage, ob Anleger den Dämpfer für die Trump-Agenda als Gefahr oder als Entlastung werten. Besonders Branchen, die von Regulierung, Staatsausgaben und Handelspolitik abhängen, könnten jetzt stärker schwanken. An den internationalen Finanzmärkten geht es in diesen Tagen Schlag auf Schlag! Während Bayer mit überraschend starken Quartalszahlen und angehobenen Jahreszielen ein starkes Zeichen setzt, sorgt der Software-Anbieter TeamViewer mit einem heftigen Einbruch und gesenkten Aussichten für Alarm im SDAX. Gleichzeitig dürfte sich mit Almonty im Wolfram-Rohstoffsektor eine spannende Geschichte auftun: Die Aktie befindet sich nach einer rasanten Aufwärtsbewegung in einer starken und intensiven Konsolidierung, die clevere Investoren aber als seltene und attraktive Einstiegschance begreifen könnten. Erfahren Sie nachfolgend, welche Papiere nach den jüngsten News echtes Erholungspotenzial besitzen, wo die möglichen Risiken im Detail liegen und wie Sie Ihr Depot für die kommenden Wochen und Monate optimal ausrichten. Ein Blick hinter die Kulissen zeigt, dass die Märkte gerade völlig neu bewertet werden könnten.

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