Die Almonty-Industries-Aktie steht nach einem Tagesverlust von -9,56% erneut unter erheblichem Verkaufsdruck und notiert bei 7,95 US$. Dabei wurde eine wichtige Unterstützungszone unterschritten. RSI und MACD liefern jedoch erste Anzeichen für eine mögliche Gegenbewegung. Ist der Boden bereits nah - oder setzt sich die Korrektur zunächst fort? Chartanalyse zu Almonty Industries Die Almonty-Industries-Aktie bewegt sich seit dem Hoch bei rund 24,00 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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