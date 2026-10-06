Die AMG Critical Materials-Aktie konnte die zwischenzeitliche Kurserholung auf rund 35 € nicht halten und korrigierte zuletzt wieder deutlich. Am Dienstag notiert die Aktie aktuell bei etwa 29,40 €. Damit liegt sie deutlich unter dem im Juni erreichten Hoch von rund 42 €. Die entscheidende Frage lautet daher: Besitzt die Aktie auf diesem Niveau wieder Potenzial - und ist AMG womöglich eine zweite Almonty? Kritische Rohstoffe derzeit nicht im Anlegerfokus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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