Aktienmärkte haben eine Entscheidung, das mögen die Aktien. Klarheit - blaue Welle bremst den alten Mann ein. Möglicherweise werden KI-Investitionen einen gewissen Gegenwind erfahren, möglicherweise wird der Hauptsponsor Elon "gegrillt", aber Berechenbarkeit ist gut für die Aktienmärkte. Ein neuer DAX-Rekord, ausgebremst durch ein Kurz(?)-massaker bei den Techwerten vornehmlich an der NASDAQ - hohe Werte beim Fear-Index, Einordnen des US-Ergebnisses für einzelne Branchen oder Aktien. Auf jeden ein Unsicherheitspunkt geklärt. Und das Vance, dem Ambitionen fürd ie Präsidentschaft nachgesagt werden, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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