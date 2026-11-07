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WKN: 566480 | ISIN: DE0005664809 | Ticker-Symbol: EVT
Xetra
06.11.26 | 17:35
3,164 Euro
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Biotechnologie
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AAP IMPLANTATE AG1,370-2,14 %
ABO ENERGY GMBH & CO KGAA3,705-1,07 %
AMG CRITICAL MATERIALS NV24,100+0,17 %
DEUTZ AG9,250-2,63 %
ELRINGKLINGER AG5,730+3,62 %
EVOTEC SE3,164+2,33 %
HENSOLDT AG77,44-6,22 %
KONTRON AG18,730-0,95 %
KRONES AG111,20-2,80 %
MUTARES SE & CO KGAA26,750-2,19 %
NORDEX SE42,980+4,98 %
RENK GROUP AG34,200-2,85 %
RHEINMETALL AG812,70-3,70 %
SGL CARBON SE4,870+1,56 %
UMT UNITED MOBILITY TECHNOLOGY AG1,2200,00 %
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