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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Discount 5,5 2027/12: Basiswert ElringKlingerDN3QCAQuelle: DZ BANK: Geld 24.11. 14:27:51, Brief 24.11. 14:27:51
4,81 EUR 4,86 EUR 1,48% Basiswertkurs: 6,370 EUR Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: Xetra, 13:48:55 Max Rendite 13,17% Discount in % 23,70% Abstand zum Cap in % -13,66% Max Rendite in % p.a. 12,11% p.a. Cap 5,50 EUR Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
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