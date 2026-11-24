Der Konzernumsatz von ElringKlinger stieg im dritten Quartal 2026 um 14,0 % auf 451 Millionen Euro, getragen durch eine Verdopplung der Erlöse im Bereich E-Mobility. Die bereinigte EBIT-Marge verbesserte sich im selben Zeitraum auf 6,5 %, woraufhin die Umsatzprognose für das Gesamtjahr auf rund 1,8 Milliarden Euro angehoben wurde. Das Management optimiert durch das Programm SHAPE30 das globale Produktionsnetzwerk, um die Ertragskraft nachhaltig abzusichern.

Wandel des Geschäftsmodells durch alternative Antriebstechnologien

Der Automobilzulieferer ElringKlinger befindet sich in einer kontinuierlichen Transformation seines Kerngeschäfts. Ursprünglich auf klassische Verbrennungsmotoren und Dichtungstechnik ausgerichtet, verlagert sich der Schwerpunkt auf Komponenten für alternative Antriebsformen. Das Geschäftsmodell adressiert dabei Wachstumstrends wie die Dekarbonisierung des Verkehrs und den Ausbau der Elektromobilität. Neben Leichtbaulösungen zur Reichweitensteigerung entwickelt das Unternehmen Batterietechnologien sowie Brennstoffzellenkomponenten für Nutzfahrzeuge. Diese Neuausrichtung zielt darauf ab, die Abhängigkeit von traditionellen Produktsegmenten zu reduzieren und an den aktuellen Investitionszyklen der Automobilhersteller im Bereich emissionsfreier Mobilität zu partizipieren.

Finanzielle Entwicklung und Quartalszahlen im Herbst 2026

Die am 5. November 2026 vorgelegten Geschäftszahlen zeigen, dass die strategische Verschiebung in den Finanzkennzahlen sichtbar wird. Der Konzernumsatz wuchs im dritten Quartal um 14,0 % auf 451 Millionen Euro. Bereinigt um Währungseffekte sowie Portfolioveränderungen, wie den Verkauf der britischen Tochtergesellschaft im Vorjahr, lag das organische Wachstum bei 13,7 %. Diese Entwicklung basiert maßgeblich auf dem Anlaufen von Großserienaufträgen im Segment Erstausrüstung. Der Bereich E-Mobility etablierte sich hierbei als zentraler Treiber und steigerte die Umsätze in den ersten neun Monaten um 102,6 % auf 189 Millionen Euro. Die Erholung der Profitabilität auf eine bereinigte EBIT-Marge von 6,5 % resultiert aus Skaleneffekten der anlaufenden Produktion sowie strukturellen Kostensenkungen. Ergänzend führte eine höhere Kapitaldisziplin zu einem freien operativen Cashflow von 28,5 Millionen Euro und drückte die Nettoverschuldungsquote auf 1,7. Mit einem erwarteten KGV für 2027 von nur 5,29 wirkt die Bewertung attraktiv.

Konzernführung bestätigt operative Neuausrichtung durch das SHAPE30-Programm

Der Vorstand leitet aus dem auf 538 Millionen Euro gestiegenen Auftragseingang im dritten Quartal eine anhaltende Nachfrage für die neuen Produktgruppen ab. Um die Ertragskraft abzusichern, treibt das Management das Strategieprogramm SHAPE30 voran. Dieses umfasst Anpassungen im globalen Produktionsnetzwerk, um Kapazitäten strikt nach der regionalen Nachfrage und den strategischen Wachstumsfeldern auszurichten. Die Konzernführung betrachtet diese strukturelle Flexibilisierung als Voraussetzung, um Ineffizienzen abzubauen und die auf rund 1,8 Milliarden Euro angehobene Umsatzprognose für das Gesamtjahr abzusichern.

Stärkung der Finanzkraft für künftige Investitionszyklen

Aus Sicht der Unternehmensführung belegen die aktuellen Kennzahlen die Funktionsfähigkeit des eingeschlagenen Kurses. Vorstandsvorsitzender Thomas Jessulat ordnete die Entwicklung anlässlich der Quartalsberichterstattung wie folgt ein: "Die Zahlen der ersten neun Monate 2026 zeigen, dass unser strategischer Weg in die richtige Richtung weist. Wir stärken unsere operative Basis, bauen die Finanzkraft aus und treiben die Transformation der Gruppe konsequent voran". Für Anleger verdeutlichen diese Ergebnisse, dass das Unternehmen den Kapitalbedarf der industriellen Transformation zunehmend aus dem operativen Geschäft finanzieren kann.

Produktidee: Discount-Zertifikat Classic auf ElringKlinger AG

Eine attraktive Alternative zur Direktanlage in die Aktie sind Discount-Zertifikate. Anlegern steht eine Auswahl an entsprechenden Produkten auf den Basiswert ElringKlinger AG zur Verfügung. Ein Beispiel ist ein Discount-Zertifikat mit der WKN: DN3QCA, das am 24.12.2027 fällig wird (Rückzahlungstermin) und mit einem Discount zum Kurs der Aktie ElringKlinger AG notiert. Der Anleger erhält keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und hat keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird bei 5,50 Euro begrenzt.

Für die Rückzahlung des Zertifikats gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts ElringKlinger AG an der maßgeblichen Börse am 17.12.2027 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhält der Anleger den Höchstbetrag von 5,50 Euro.

2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhält der Anleger einen Rückzahlungsbetrag, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis (1,00) entspricht. Der Anleger erleidet einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Produkts liegt.

Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Referenzpreis null ist. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.

Das vorliegend beschriebene Discount-Zertifikat richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont bis zum 24.12.2027 haben und davon ausgehen, dass die ElringKlinger AG am 17.12.2027 auf oder über 5,50 Euro liegen wird.

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar.

Stand: 24.11.2026, DZ BANK AG / Online-Redaktion / Emittent DZ BANK AG