ElringKlinger liefert starke Zahlen und überrascht mit einem deutlichen Gewinnsprung. Der Automobilzulieferer steigert seinen Umsatz in den ersten neun Monaten 2026 um knapp elf Prozent, verdoppelt den Umsatz im Zukunftsgeschäft E-Mobility und verbessert das operative Ergebnis deutlich. Besonders bemerkenswert: Nach einem Verlust im Vorjahreszeitraum steht unter dem Strich wieder ein Gewinn je Aktie von 0,48 Euro. Gleichzeitig hebt der Konzern seine Umsatzprognose auf rund 1,8 Milliarden Euro an. Ist die ElringKlinger Aktie auf dem Weg zu einem nachhaltigen Turnaround? ElringKlinger: Umsatz wächst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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