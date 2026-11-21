Aktienmärkt, Edelmetalle und Crypto's - überall rote Vorzeichen diese Woche. Der mit viel Spannung erwartete "Jalta-Gipfel" lieferte keine Ergebnisse, Trump beharrt auf seinem Iran-Krieg, die FED sieht hartnäckige Inflationsgefahren und plant Zinserhöhungen, KI verliert an Strahlkraft und Chipaktien leiden unter Nvdia Turbulenzen. Letzte Woche noch ein DAX Rekord, diese Woche Gemetzel an den Börsen. Techwerte verlieren auf breiter Front, Chartmarken purzeln im Tagestakt - hat ein Bärenmarkt begonnen? Selbst der Jahrhundertbörsengang von Anthropic hat zwar viel Kuafkraft vom Markt gezogen, aber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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