Aktienmärkt, Edelmetalle und Crypto's - überall rote Vorzeichen diese Woche. Der mit viel Spannung erwartete "Jalta-Gipfel" lieferte keine Ergebnisse, Trump beharrt auf seinem Iran-Krieg, die FED sieht hartnäckige Inflationsgefahren und plant Zinserhöhungen, KI verliert an Strahlkraft und Chipaktien leiden unter Nvdia Turbulenzen. Letzte Woche noch ein DAX Rekord, diese Woche Gemetzel an den Börsen. Techwerte verlieren auf breiter Front, Chartmarken purzeln im Tagestakt - hat ein Bärenmarkt begonnen? Selbst der Jahrhundertbörsengang von Anthropic hat zwar viel Kuafkraft vom Markt gezogen, aber ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.