Pyramid wird seine Prognose für 2026 nach Darstellung von SMC-Research voraussichtlich nicht ganz erfüllen, aber organisch deutlich wachsen und das Ergebnis erheblich verbessern. SMC-Analyst Holger Steffen erwartet eine Fortsetzung des positiven Trends in 2027 und sieht deutliches Erholungspotenzial für die Aktie.

Pyramid werde laut SMC-Research im laufenden Jahr die ursprüngliche Prognose erneut nicht ganz erreichen. Dennoch werde der Umsatz voraussichtlich organisch von 74,2 Mio. Euro auf etwa 85 Mio. Euro steigen. Das bereinigte EBITDA werde sich nach aktualisierter Planung von rund 2,0 Mio. Euro im Vorjahr auf etwa 4,0 Mio. Euro verdoppeln, während der berichtete Wert nach Schätzung der Analysten zwischen 3,2 und 3,3 Mio. Euro liegen dürfte, nach -7,1 Mio. Euro in 2025.

Insgesamt sehen die Analysten einen positiven Trend, der auch an der Umsatzsteigerung und deutlichen Ergebnisverbesserung im zweiten Halbjahr (abgeleitet aus der Prognose) ablesbar sei. Der Schub beim Auftragseingang beginne sich trotz einer weiterhin schwierigen Versorgungslage mit Komponenten auszuzahlen. Im nächsten Jahr, für das Pyramid auch größere Abrufe aus einem 2025 gewonnenen Rahmenvertrag mit einem potenziell dreistelligen Millionenvolumen (verteilt über mehrere Jahre) erwarte, könnte der Schwung noch deutlich zunehmen.

Die Analysten erwarten daher für 2027 eine deutliche Umsatz- und Ergebnisverbesserung. Während die Nachfrage nach den Produkten und Leistungen von Pyramid hoch sei, könnten die Probleme mit den Komponentenengpässen ihren Zenit erreicht haben und peu à peu an Bedeutung verlieren.

Das eröffne hohes spekulatives Kurspotenzial für die Aktie. Die Analysten sehen den fairen Wert nach der Prognoseanpassung bei 2,90 Euro je Aktie und bekräftigen ihr Urteil "Speculative Buy".

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 20.11.2026 um 8:30 Uhr)

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Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 19.11.2026 um 18:55 Uhr fertiggestellt und am 20.11.2026 um 8:15 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/11/2026-11-20-SMC-Comment-Pyramid_frei.pdf

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