Die Pyramid AG meldet deutliche Fortschritte bei ihrer operativen Neuausrichtung und stellt für 2026 einen Konzernumsatz von rund 85 Millionen Euro sowie ein bereinigtes EBITDA von etwa 4 Millionen Euro in Aussicht. Besonders erfreulich: Das organische Umsatzwachstum soll über 15 Prozent liegen, während sich das EBITDA gegenüber dem Vorjahr verdoppeln dürfte. Neue Großkunden, KI-Server und innovative Physical-AI-Produkte sollen den Wachstumskurs ab 2027 zusätzlich beschleunigen. Für die Pyramid Aktie könnte damit eine entscheidende Phase beginnen. Pyramid: Organisches Wachstum von über 15 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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