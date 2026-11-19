Die elumeo SE kämpft weiterhin mit rückläufigen Umsätzen und einer deutlich schrumpfenden Kundenbasis. In den ersten neun Monaten 2026 sank der Umsatz um rund acht Prozent auf 27,2 Millionen Euro, während die Zahl aktiver Kunden um 32 Prozent zurückging. Gleichzeitig zeigen die Sparmaßnahmen Wirkung: Der operative Verlust wurde deutlich reduziert und der durchschnittliche Umsatz pro verkauftem Schmuckstück stieg um knapp zehn Prozent. Eine Kapitalerhöhung soll nun die nächste Wachstumsphase finanzieren. Gelingt der elumeo Aktie damit die Trendwende? elumeo: Umsatz sinkt, operativer Verlust geht ...

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