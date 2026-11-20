Bei 2G Energy könnte die operative Entwicklung in den kommenden Jahren noch deutlich dynamischer ausfallen, als es die bereits ehrgeizigen Unternehmensprognosen vermuten lassen. Das zumindest legt ein Interview nahe, das Vorstand Friedrich Pehle jüngst gegeben hat. Demnach hat das Management bei den Umsatzplanungen für 2027 und 2028 erhebliche Sicherheitspuffer berücksichtigt. Die Nachfrage würde durchaus höhere Erlöse ermöglichen, die eigentliche Herausforderung liegt inzwischen vielmehr darin, die enorm gestiegenen Auftragsvolumina auch zuverlässig abzuarbeiten.

Dafür baut 2G seine Produktionskapazitäten kräftig aus. Eine neue große Montagehalle ist bereits in Betrieb, Ende 2027 soll eine weitere folgen, in der containerisierte Kraftwerke erstmals in echter Fließfertigung hergestellt werden. Die Expansion ist anspruchsvoll, denn die einzelnen Anlagen können mehr als 50 Tonnen wiegen und erfordern erhebliche zusätzliche Transport- und Logistikkapazitäten. Beschaffung, Produktion und Logistik sind daher die wesentlichen Risiken für die Umsetzung der Wachstumspläne.

An der Nachfrage mangelt es hingegen nicht. Für das laufende Jahr zeichnet sich eine Vervielfachung des Auftragseingangs von 232 Mio. Euro im Vorjahr auf mehr als 1 Mrd. Euro ab. Dabei profitiert 2G nicht nur vom enormen Strombedarf neuer KI-Rechenzentren. Auch in Deutschland wächst das Interesse an dezentralen Kraftwerken, unter anderem wegen der Flexibilisierung von Biogasanlagen und zunehmender Wartezeiten auf Netzanschlüsse. In Australien entstehen zusätzliche Absatzchancen durch die Elektrifizierung des Bergbaus. Und auch Europa könnte sich zu einem wichtigen Markt für die autonome Energieversorgung von Rechenzentren entwickeln.

Die derzeitigen Sorgen an den Kapitalmärkten über eine mögliche Abkühlung des KI-Booms sieht Pehle deshalb gelassen. Selbst strengere regulatorische Vorgaben könnten 2G in die Karten spielen, da die Anlagen praktisch kein Wasser verbrauchen und durch ihre netzunabhängige Stromversorgung die örtlichen Stromnetze nicht zusätzlich belasten. Auch finanziell ist das Großprojektgeschäft gut abgesichert. Üblicherweise leisten die Kunden bereits bei der verbindlichen Bestellung mindestens 20 Prozent Anzahlung, weitere Zahlungen folgen während der Produktion. Nach Aussage des Vorstands reichen diese Mittelzuflüsse aus, um die Expansion ohne Kapitalerhöhung zu finanzieren

Für die kommenden Quartale erwartet das Management eine kräftige Beschleunigung. Neben den bereits angelaufenen Auslieferungen für US-Rechenzentren werden erstmals größere Projekte für den Bergbau sowie nennenswerte Stückzahlen der neuen Demand-Response-Anlagen umsatzwirksam. Gleichzeitig hat das Servicegeschäft die Belastungen durch die ERP-Umstellung überwunden und befindet sich wieder auf Wachstumskurs.

Besonders interessant sind die längerfristigen Ertragsperspektiven. Nach Einschätzung von Pehle könnte sich das EBIT zwischen 2025 und 2027 in etwa verdoppeln. Anschließend dürfte sich die Profitabilität weiter verbessern, wenn die stark steigende Zahl installierter Anlagen zunehmend zusätzliche Serviceumsätze generiert. Dieser Effekt sollte vor allem ab 2029 sichtbar werden, da das Servicegeschäft typischerweise erst nach 18 bis 24 Monaten Anlagenbetrieb stärker anzieht.

Damit eröffnet sich für 2G Energy die Perspektive einer mehrjährigen Phase mit kräftigem Umsatz- und Gewinnwachstum. Die Prognosen erscheinen angesichts der Auftragslage eher vorsichtig. Sollten die Kapazitätserweiterungen planmäßig gelingen, könnte das Unternehmen seine Ziele sogar übertreffen. Für die Aktie ist das eine attraktive Ausgangslage, auch wenn die allgemeine Skepsis gegenüber KI-Investitionen kurzfristig weiterhin für Gegenwind sorgen kann.

(aktien-global.de, erstellt 20.11.26, 14:30 Uhr, veröffentlicht 20.11.26, 14:43 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/)

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