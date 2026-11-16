Die 2G Energy AG erlebt einen außergewöhnlichen Nachfrageboom. Im dritten Quartal 2026 erreichte der Auftragseingang für Neuanlagen 406,5 Mio. Euro, nachdem es im Vorjahresquartal gerade einmal 59,3 Mio. Euro waren. Das entspricht einem Zuwachs von 585 %. Nach neun Monaten summiert sich der Auftragseingang auf 885,9 Mio. Euro und liegt damit 421 % über dem Vorjahreswert von 170 Mio. Euro.Der wesentliche Wachstumstreiber ist das Geschäft mit Rechenzentren in Nordamerika. Allein im dritten Quartal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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