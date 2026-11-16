Nach einem massiven Abwärtstrend in den letzten Wochen konnte sich die 2G Energy-Aktie in den letzten Tagen bei 44 € stabilisieren. Könnte ihr diese Nachricht neuen Schwung verleihen und ist die Aktie des Energietechnikkonzerns eine bislang unentdeckte KI-Perle, die man unbedingt kaufen sollte? Der Auftragseingang explodiert Bislang war 2G Energy an der Börse primär als Hersteller von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen und Wärmepumpen bekannt. Doch das ...

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