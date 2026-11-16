2G Energy erlebt einen außergewöhnlichen Auftragsboom. Der Spezialist für dezentrale Kraftwerke und Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen steigert den Auftragseingang im dritten Quartal 2026 um 585 Prozent auf 406,5 Millionen Euro. Besonders die Nachfrage nach Energieversorgungslösungen für US-Rechenzentren sorgt für kräftiges Wachstum. Nach neun Monaten stehen bereits Aufträge im Wert von fast 886 Millionen Euro in den Büchern. Jetzt rückt sogar die Milliardenmarke in greifbare Nähe. Für die 2G Energy Aktie könnte damit eine neue Wachstumsphase beginnen. 2G Energy: Auftragseingang vervielfacht sich Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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