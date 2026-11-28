Aktienmärkte setzten diese Woche - in USA feiertagsbedingt noch pointierter - auf Erholung. Nach dem Nvidia-Schocker scheint fast wieder alles gut. Zumindest US-Indizes erleben stärkste Woche seit Jahren. Weniger KI- und Techwerte bedeutet in Deutschland eine verlangsamte Erholung. Rheinmetall mit Capital Markets Day zeigte Stärke. Wenn auch die gesenkte Mittelfristprognose - wie erwartet - etwas bremste. so konnten die 800,00 EUR dann doch nciht gehalten werden. Und Trumps neue Zollspielereien sind bestimmt - auch wenn alle auf TACO setzen - kein Schmiermittel für die Börse. Übernahme der Commerzbank ...

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