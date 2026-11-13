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WKN: A2NB65 | ISIN: DE000A2NB650 | Ticker: MUX
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13.11.26 | 16:55
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ESPG AG4,000+12,68 %
FCR IMMOBILIEN AG9,2500,00 %
FINEXITY AG8,1500,00 %
LAIQON AG4,380-0,45 %
MULTITUDE AG5,800-0,68 %
MUTARES SE & CO KGAA27,350-1,97 %
PCC SE98,50-1,35 %
PNE AG4,970-2,74 %
SINGULUS TECHNOLOGIES AG22,600+2,73 %
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