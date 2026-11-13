Zwischen Aufbruchstimmung und neuen Belastungsproben Die Münchner Kapitalmarkt Konferenz (MKK) hat in dieser Woche erneut zahlreiche Unternehmen, Investoren und Kapitalmarktakteure zusammengebracht und damit ihre Bedeutung als wichtiges Branchentreffen des KMU-Marktes unterstrichen. Die Gespräche in München waren allerdings von sehr unterschiedlichen Signalen geprägt. Während sich bei einigen präsentierenden Emittenten neue Finanzierungsoptionen und positive Geschäftsentwicklungen gezeigt haben, sorgten insbesondere die Entwicklungen bei ABO Energy für einen deutlichen Stimmungsdämpfer. Auch die Rechtsstreitigkeiten zwischen der Deutsche Rohstoff AG und Almonty Industries haben für Gesprächsstoff gesorgt. Für die wohl größte Ernüchterung am Markt hat die ABO Energy GmbH & Co. KGaA in diese Woche gesorgt. Der Wind- und Solarprojektentwickler hat eine finanzielle Sanierung über das StaRUG angekündigt. Die Folgen für die Anleihegläubiger sind gravierend: Die beiden nachrangigen Anleihen 2024/29 und 2021/30 sollen einschließlich aufgelaufener Zinsen vollständig erlassen und durch nachrangige Besserungsscheine ersetzt werden. Auch vorrangige Finanzierungen sollen zu erheblichen Teilen in Besserungsscheine umgewandelt werden, während die verbleibenden Verbindlichkeiten bis Ende 2030 verlängert werden sollen. Zudem ist eine weitere Liquiditätszufuhr vorgesehen. Die bisherigen Aktionäre sollen ihre Beteiligung vollständig verlieren. Bereits zuvor hatte ABO Energy die Zinszahlung für die 2024/29-Anleihe in Höhe von rund 3,1 Mio. Euro ausgesetzt. Der Fall zeigt erneut, wie weitreichend die Folgen einer Unternehmensrestrukturierung für Bondholder sein können. Für Aufmerksamkeit hat auch die Deutsche Rohstoff AG gesorgt. Das Unternehmen hat in Kanada Klage gegen seinen Geschäftspartner Almonty Industries eingereicht und fordert insgesamt rund 67 Mio. US-Dollar. Im Kern geht es um Ansprüche auf 3,5 Mio. Wandlungsaktien sowie die Rückzahlung ausstehender Darlehen von rund 10 Mio. Euro. Almonty hat seinerseits aber ebenfalls Klage gegen die Deutsche Rohstoff erhoben. Die Deutsche Rohstoff weist die Vorwürfe zurück und ...

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