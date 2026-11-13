Finexity entwickelt und betreibt seit 2018 Infrastruktur für digitale Kapitalmärkte, sprich es geht um die Tokenisierung von Anleihen und andere Finanzierungen und die Platzierung bei Privatanlegern sowie semiprofessionellen Investoren. Anschließend können diese Wertpapiere über den DLT-OTC, ein Bulletin Board für Verkaufsangebote, weiterveräußert werden. Umsätze entstehen für Finexity aus Beratungs- und Strukturierungsgebühren, Tokenisierungs-, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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