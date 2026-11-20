EQS-News: Finexity AG
/ Schlagwort(e): Research Update
mwb analytics begründet die Einschätzung mit fünf Punkten:
Das Kursziel ergibt sich nach Angaben des Analysten auch bei Annahmen, die vorsichtiger sind als die Planung des Managements.
"Der Kapitalmarkt wird digital, so wie er einst vom Parkett auf den elektronischen Handel umgestiegen ist. Wertpapiere werden künftig auf digitaler Infrastruktur begeben, verwaltet und gehandelt. Diese Infrastruktur bauen wir mit unseren vier Marken auf", sagt Paul Huelsmann, CEO der Finexity AG. "Über den Fortschritt berichten wir ab dem ersten Quartal 2027 in vierteljährlichen Update-Calls."
Die Studie ist unter Finexity AG - Initiation of Coverage - mwb analytics abrufbar.
Wichtige Hinweise
Die in der Studie enthaltenen Einschätzungen, Schätzungen, Prognosen und Kursziele sind ausschließlich solche von mwb analytics. FINEXITY macht sie sich nicht zu eigen. Diese Mitteilung ist weder eine Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.
Über FINEXITY
Die FINEXITY Group (Xetra: FXT · ISIN DE000A40ET88) baut und betreibt die Infrastruktur des digitalen Kapitalmarkts: Emission, Register-Anbindung und Vertrieb tokenisierter Wertpapiere aus einer Hand - im Betrieb seit 2020 -, ergänzt um die Anzeige von Verkaufsangeboten im DLT-OTC (Bulletin Board). Die Gruppe ist mit sechs Standorten in Deutschland, der Schweiz, Liechtenstein und den Vereinigten Arabischen Emiraten vertreten.
Capital Markets Solutions bündelt nolivius (Advisory & Structuring) und VolksInvest (Onlinebroker-Marke der Finexity Invest GmbH); Infrastructure Solutions bündelt Nundara (Tech-Infrastruktur für Tokenisierung, Zeichnung und Register-Anbindung) und Effecta¹ (Distribution Hub und Haftungsdach).
¹ Der Erwerb von 90,1 % der Effecta GmbH steht weiterhin unter dem Vorbehalt des erfolgreichen Abschlusses des Inhaberkontrollverfahrens.
Mehr Infos unter: www.finexity-group.com
Medienkontakte FINEXITY
Robin Tillmann Sascha Dettmar
E-Mail: presse@finexity.com E-Mail: sascha@dettmar.email
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20.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Finexity AG
|Holzdamm 28-32
|20099 Hamburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 40 822 177 20
|E-Mail:
|presse@finexity.com
|Internet:
|https://finexity-group.com/
|ISIN:
|DE000A40ET88
|WKN:
|A40ET8
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access)
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|8945008OPOP1OA3OUJ12
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|2439524
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