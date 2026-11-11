Variabler Zinskupon von mindestens 7,00 % p.a. Die FINEXITY AG hat die Zeichnung ihrer neuen unbesicherten Anleihe 2026/30 (ISIN: DE000A5GS8A5 / DE000A5GS8B3) über bis zu 4,5 Mio. Euro offiziell für alle Vertriebskanäle geöffnet. Anleger können ab einer Mindestanlage von 1.000 Euro online, per Zeichnungsschein oder über Vertriebspartner investieren. Die Zeichnungsfrist läuft bis zum 5. November 2027. Der Bond wird dabei in zwei wirtschaftlich identischen Varianten angeboten, als klassische Depotanleihe und als tokenisiertes Kryptowertpapier zur Verwahrung in einer Wallet. Die Laufzeit der Anleihe endet am 27. November 2030. Die Anleihe ist mit einem variablen Zinskupon ausgestattet, der sich sich aus dem 6-Monats-Euribor plus 6,00 Prozentpunkten zusammensetzt. Dabei gilt eine Zinsuntergrenze von 7,00 % p. a., eine Obergrenze ist nicht vorgesehen. Die Zinsen werden halbjährlich gezahlt. Auf Basis des Euribor vom 10. November 2026 ergäbe sich für die erste Zinsperiode ein Zinssatz von rund 9,0 % p. a. Eine vorzeitige Kündigung durch die Emittentin ist erstmals im November 2027 zu 103 % möglich, danach sinkt der Rückzahlungspreis ...

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