Mitteilung der Finexity AG: mwb analytics nimmt Coverage der Finexity AG mit "Buy" und Kursziel 14,00 Euro auf- Empfehlung: "Buy", Kursziel 14,00 Euro - Werttreiber: Nundara, die Marktinfrastruktur der Gruppe, mit rund 85 Prozent Bruttomarge - Marktumfeld: Kapitalmärkte werden digital, Regulierung ebnet den Weg mwb analytics, das Research der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, hat die Coverage der Finexity AG (ISIN DE000A40ET88, WKN A40ET8, Ticker FXT) aufgenommen. In der am 18. November 2026 veröffentlichten Erststudie empfiehlt Analyst Jürgen Wagner die Aktie der Anbieterin von Infrastruktur für tokenisierte Wertpapiere mit "Buy" und nennt ein Kursziel von ...

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