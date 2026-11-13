Mitteilung der FCR Immobilien AG: FCR setzt ihren profitablen Kurs in den ersten neun Monaten 2026 fort Die FCR Immobilien AG ("FCR", ISIN DE000A1YC913) hat in den ersten neun Monaten 2026 Umsatzerlöse von 20,3 Mio. Euro und ein Ergebnis vor Steuern (EBT) von 4,7 Mio. Euro erzielt. Die Funds from Operations (FFO I) beliefen sich auf 4,4 Mio. Euro. Dank gezielter Immobilienverkäufe erreichten die FFO II einen starken Wert von 10,0 Mio. Euro. Das Ergebnis unterstreicht, wie wirksam FCR die laufenden Erträge aus der Bewirtschaftung durch profitable Verkäufe ergänzt. Seit Anfang 2026 berichtet FCR auf Konzernebene nach dem Handelsgesetzbuch ...

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