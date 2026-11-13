DJ PTA-News: FCR Immobilien AG: FCR setzt ihren profitablen Kurs in den ersten neun Monaten 2026 fort

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

FCR Immobilien AG: FCR setzt ihren profitablen Kurs in den ersten neun Monaten 2026 fort

Pullach im Isartal (pta000/13.11.2026/11:00 UTC+1)

Die FCR Immobilien AG ("FCR", ISIN DE000A1YC913) hat in den ersten neun Monaten 2026 Umsatzerlöse von 20,3 Mio. Euro und ein Ergebnis vor Steuern (EBT) von 4,7 Mio. Euro erzielt. Die Funds from Operations (FFO I) beliefen sich auf 4,4 Mio. Euro. Dank gezielter Immobilienverkäufe erreichten die FFO II einen starken Wert von 10,0 Mio. Euro. Das Ergebnis unterstreicht, wie wirksam FCR die laufenden Erträge aus der Bewirtschaftung durch profitable Verkäufe ergänzt. Seit Anfang 2026 berichtet FCR auf Konzernebene nach dem Handelsgesetzbuch (HGB). Das gilt auch für die vorliegenden Neunmonatszahlen.

Einkaufs- und Fachmarktzentren mit starker Nahversorgungsfunktion bilden das Rückgrat des FCR-Portfolios. Zum 30. September 2026 erhöhte sich die Vermietungsquote auf 94,4 % und der WAULT auf 5,8 Jahre. Die hohe Auslastung und die langfristigen Mietverträge machen die Mieterträge gut planbar. Das Angebot für den täglichen Bedarf sorgt für regelmäßige Kundenfrequenz und stärkt die Widerstandsfähigkeit des Portfolios. FCR entwickelt die Standorte durch aktives Vermietungsmanagement und in enger Zusammenarbeit mit den Mietern weiter.

FCR setzt auf ein nahversorgungsorientiertes Portfolio, aktive Bewirtschaftung und gezielte Immobilienverkäufe - durchgängig technologiegestützt. Auf dieser Grundlage blickt FCR zuversichtlich auf die kommenden Monate und erwartet, ihren profitablen Kurs fortzusetzen.

Über die FCR Immobilien AG

Die FCR Immobilien AG ist ein spezialisierter Bestandshalter von Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland. Im Fokus stehen Immobilien in Sekundärlagen mit starker Nahversorgungsfunktion. Die firmeneigene, KI-gestützte Immobilienplattform verbindet Transaktionsanalyse, Portfoliomanagement und operative Bewirtschaftung mit der übergreifenden Unternehmenssteuerung. Mit dieser Verbindung aus Immobilienexpertise und technologischer Innovation ist FCR bestens positioniert, ihr Portfolio gezielt weiterzuentwickeln, die Bewirtschaftung effizienter zu gestalten und Ertragspotenziale im Bestand zu erschließen. Die FCR-Aktie (WKN A1YC91, ISIN DE000A1YC913) notiert im Segment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse sowie im m:access der Börse München und wird unter anderem auf Xetra gehandelt.

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Aussender: FCR Immobilien AG Kirchplatz 1 82049 Pullach im Isartal Deutschland Ansprechpartner: Ulf Wallisch, Senior Director, Head of Operations Management Tel.: +49 89 413 2496 11 E-Mail: u.wallisch@fcr-immobilien.de Website: www.fcr-immobilien.de ISIN(s): DE000A1YC913 (Aktie) DE000A352AX7 (Anleihe) DE000A4DFCG6 (Anleihe) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1794564000391 ]

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November 13, 2026 05:00 ET (10:00 GMT)