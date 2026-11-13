Mitteilung der PCC SE: PCC setzt positive Geschäftsentwicklung im dritten Quartal 2026 fort - PCC-Gruppe steigert Quartals-EBITDA um 25 % und operatives Ergebnis um über zwei Drittel Der Duisburger PCC-Konzern hat im dritten Quartal 2026 die positive Geschäftsentwicklung der ersten sechs Monate fortgeführt. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg im Jahresvergleich deutlich, um 25,1 % auf 30,7 Millionen €. In den ersten neun Monaten kumulierte sich das EBITDA auf 75,7 Millionen €, ein Plus von 30,7 %.Der Konzernumsatz stieg im dritten Quartal zum Vorjahresquartal um 7,3 % auf 241,0 Millionen €. In den ersten neun Monaten lag er mit 706,8 Millionen € um 0,3 % unter Vorjahr, da der Aufwärtstrend erst ab dem zweiten Quartal voll zu Buche schlug. Beim operativen Ergebnis (Ergebnis vor Zinsen und Steuern, EBIT) erzielte die PCC-Gruppe im dritten Quartal einen Gewinn von 6,5 Millionen €, ein Plus von 67,6 % gegenüber dem Vorjahresquartal. In den ersten neun Monaten kumulierte sich das EBIT auf 11,1 Millionen € (Vorjahr: - 4,8 Millionen €). Das Vorsteuerergebnis (EBT) war im dritten Quartal mit - 2,6 Millionen € leicht negativ, verbesserte sich aber im Vergleich zum Vorjahresquartal (- 9,3 Millionen €) deutlich. Kumuliert in den ersten neun Monaten ging der Vorsteuerverlust um 75,0 % auf -15,8 Millionen € zurück. "Insgesamt verzeichnet die PCC-Gruppe nach einem eher ...

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