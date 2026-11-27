PCC-Anleihen Nr. 105 und Nr. 106 Die PCC SE legt zum 1. Dezember 2026 zwei neue Unternehmensanleihen auf. Die fünfjährige Anleihe 2026/31 (ISIN: DE000A5GTMW3) ist mit einem Zinskupon von 6,00% p.a. und einem Gesamtvolumen von bis zu 25 Mio. Euro ausgestattet. Die zweijährige Kurzläufer-Anleihe 2026/28 (ISIN: DE000A5GTMV5) wird hingegen mit 4,50% p.a. verzinst und hat ein maximales Volumen von 10 Mio. Euro. Die Zinszahlungen erfolgen bei beiden Anleihen quartalsweise, ein Börsenhandel ist ebenfalls für beide Bonds vorgesehen.HINWEIS: Die neuen PCC-Anleihen können ab einer Mindestzeichnungssumme von 5.000?Euro spesenfrei direkt über die PCC SE gezeichnet werden. Die PCC SE hat bislang 83 ihrer bisher begebenen 104 Anleihen zurückgezahlt. In Zahlen bedeutet das, es wurden PCC-Anleihen im Wert von insgesamt rund 1,8 Milliarden ...

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