DJ PTA-News: PCC SE: PCC setzt positive Geschäftsentwicklung im dritten Quartal 2026 fort - PCC-Gruppe steigert Quartals-EBITDA um 25 % und operatives Ergebnis um über zwei Drittel

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

PCC SE: PCC setzt positive Geschäftsentwicklung im dritten Quartal 2026 fort

PCC-Gruppe steigert Quartals-EBITDA um 25 % und operatives Ergebnis um über zwei Drittel

Duisburg (pta000/12.11.2026/15:20 UTC+1)

Der Duisburger PCC-Konzern hat im dritten Quartal 2026 die positive Geschäftsentwicklung der ersten sechs Monate fortgeführt. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg im Jahresvergleich deutlich, um 25,1 % auf 30,7 Millionen EUR. In den ersten neun Monaten kumulierte sich das EBITDA auf 75,7 Millionen EUR, ein Plus von 30,7 %.

Der Konzernumsatz stieg im dritten Quartal zum Vorjahresquartal um 7,3 % auf 241,0 Millionen EUR. In den ersten neun Monaten lag er mit 706,8 Millionen EUR um 0,3 % unter Vorjahr, da der Aufwärtstrend erst ab dem zweiten Quartal voll zu Buche schlug.

Beim operativen Ergebnis (Ergebnis vor Zinsen und Steuern, EBIT) erzielte die PCC-Gruppe im dritten Quartal einen Gewinn von 6,5 Millionen EUR, ein Plus von 67,6 % gegenüber dem Vorjahresquartal. In den ersten neun Monaten kumulierte sich das EBIT auf 11,1 Millionen EUR (Vorjahr: - 4,8 Millionen EUR).

Das Vorsteuerergebnis (EBT) war im dritten Quartal mit - 2,6 Millionen EUR leicht negativ, verbesserte sich aber im Vergleich zum Vorjahresquartal (- 9,3 Millionen EUR) deutlich. Kumuliert in den ersten neun Monaten ging der Vorsteuerverlust um 75,0 % auf -15,8 Millionen EUR zurück.

"Insgesamt verzeichnet die PCC-Gruppe nach einem eher verhaltenen Start in das Geschäftsjahr 2026 seit Anfang März einen deutlichen Aufwärtstrend in ihren Kernaktivitäten, der sich im dritten Quartal fortsetzte", erklärt Riccardo Koppe, Finanzvorstand/Chief Financial Officer der PCC SE, und ergänzt: "Diese positive Geschäftsentwicklung basiert auf höheren Anlagenauslastungen und einer seit Ausbruch des Iran-Krieges anhaltend hohen Auftragslage in der Chemieindustrie in Europa und damit auch in der PCC-Gruppe. Als europäischer Chemieproduzent gewährleistet die PCC den Kunden in Europa und den USA eine hohe Lieferstabilität", erläutert Riccardo Koppe, "Versorgungsengpässe bei eigenen Rohstoffen bestehen derzeit nicht."

Positiver Ausblick auf das Gesamtjahr

Die Wirtschaft in Deutschland und in Europa wächst, wenn auch auf niedrigem Niveau, im dritten Quartal in Folge. Der Vorstand der PCC SE geht davon aus, dass dieser Trend auch im vierten Quartal anhält und bestätigt auch für das Gesamtjahr die positive Perspektive für den PCC-Konzern. Im aktuellen Ausblick für 2026, der im Juli veröffentlicht wurde, rechnet der PCC-Vorstand beim Umsatz mit einem Wachstum von 5 % bis 10 % auf nahezu 1 Milliarde EUR, beim EBITDA vor Einmaleffekten mit einem Plus von über 20 % auf einen dreistelligen Millionenbetrag und beim EBIT mit der Rückkehr in die Gewinnzone.

Entwicklung in den Konzernsegmenten

Umsatzstärkstes Segment ist Tenside & Derivate. Die Erlöse stiegen im dritten Quartal zum Vorjahr um 9,2 % auf 69,6 Millionen EUR, das EBITDA ging um 3,2 % auf 6,2 Millionen EUR zurück. Seit März verzeichnet das Segment eine anhaltend hohe Nachfrage. Mengen und Preise lagen im Durchschnitt des dritten Quartals über dem Niveau des Vorjahres, aber leicht unter dem zweiten Quartal. Das Segment Polyole & Derivate erreichte im dritten Quartal 2026 mit 48,0 Millionen EUR einen gegenüber dem Vorjahresquartal um 7,3 % erhöhten Umsatz sowie höhere positive Ergebnisse auf allen Ebenen. Im Segment Chlor & Derivate fanden im dritten Quartal turnusmäßige Instandhaltungen statt. Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 3,5 % auf 44,5 Millionen EUR.

Der vorübergehende Stillstand der Siliziummetall-Produktion hält an. Der operative Cashflow der ersten neun Monate verbesserte sich von - 18,0 Millionen EUR im Vorjahr auf - 3,4 Millionen EUR und überstieg damit unsere Erwartungen. Die PCC führte auch im dritten Quartal Verhandlungen mit allen Parteien fort, um langfristig eine nachhaltig wirtschaftliche Wiederaufnahme der Produktion zu ermöglichen. Die Vereinbarungen sollen bis Jahresende wirksam umgesetzt werden. Der Umsatz im Segment Handel & Services stieg um 41,9 % auf 33,4 Millionen EUR und das EBITDA um 139,2 % auf 10,7 Millionen EUR. Im Segment Logistik verteidigte in den ersten neun Monaten die intermodale Containerlogistik die Marktführerschaft in Polen. Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 5,3 % auf 42,3 Millionen EUR, das EBITDA um 43,0 % auf 8,6 Millionen EUR. Im Segment Holding & Projekte stärken wir aktuell durch die Erweiterung und Modernisierung von Produktionsanlagen den großen PCC-Chemiestandort in Brzeg Dolny (Polen).

Straffung der Konzernstruktur im Chlor-Segment vollzogen

Die PCC SE konsolidiert die Geschäftsaktivitäten im Segment Chlor & Derivate. Dazu wird das Geschäft zur Produktion und zum Vertrieb von Monochloressigsäure (MCAA), also die Tochtergesellschaften MCAA SE sowie PCC MCAA Sp. z o.o., in die PCC Rokita SA eingebracht. Den entsprechenden Einbringungsvertrag unterzeichneten die PCC SE und die PCC Rokita SA am 15. Oktober 2026.

Tilgung endfälliger Anleihe

Die PCC SE hat zum 1. Oktober 2026 die 2021 emittierte Anleihe ISIN DE000A3MP4P9 endfällig getilgt. Die Anleihe war zu 4,00 % p.a. verzinst, das Rückzahlungsvolumen betrug 10,0 Millionen EUR.

Die genannten Konzernkennzahlen sind ungeprüft. Dieser Quartalsbericht ist online unter https:// www.pcc-finanzinformationen.eu verfügbar. Dort steht auch der PCC SE Geschäftsbericht der 2025 mit den finalen testierten Geschäftszahlen des vergangenen Jahres zum Download bereit.

Über die PCC SE

Die PCC SE mit Hauptsitz in Duisburg ist die Beteiligungsholding der weltweit tätigen PCC-Gruppe mit rund 3.400 Mitarbeitenden. Ihre Konzerngesellschaften verfügen über Kernkompetenzen in der Produktion von chemischen Rohstoffen und Spezialchemikalien sowie im Bereich Containerlogistik. Als langfristig orientierter Investor konzentriert sich die PCC SE darauf, durch nachhaltige Investitionen die Unternehmenswerte ihrer Beteiligungen kontinuierlich zu steigern und beständig neue Werte zu schaffen. Die größten Chemieproduzenten der PCC-Gruppe sind die PCC Rokita SA, ein bedeutender Chlor-Hersteller und Osteuropas führender Produzent von Polyolen, sowie die PCC Exol SA, einer der modernsten Tenside-Produzenten in Europa. Gegründet wurde PCC 1993 von Waldemar Preussner, Alleinaktionär der PCC SE, der heute den Vorsitz im Aufsichtsrat innehat. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte die PCC-Gruppe mit einem Konzernumsatz von 923,6 Millionen EUR ein Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in Höhe von 81,4 Millionen EUR. Weitere Informationen über PCC finden Sie unter: https://www.pcc.eu

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Aussender: PCC SE Moerser Straße 149 47198 Duisburg Deutschland Ansprechpartner: Susanne Biskamp, PCC Head of Marketing, Media, Direktinvest Tel.: +49 2066 2019-35 E-Mail: pr@pcc.eu Website: www.pcc.eu ISIN(s): DE000A460JR1 (Anleihe) DE000A4DFDS9 (Anleihe) Börse(n): Freiverkehr in Frankfurt, Stuttgart

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November 12, 2026 09:20 ET (14:20 GMT)