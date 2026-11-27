Eigenkapitalforum, Kennzahlen und Restrukturierungen In der Kalenderwoche 48 sind beim 30. Eigenkapitalforum (EKF) in Frankfurt am Main vom 23. bis 25.11.2026 zahlreiche Unternehmen, Investoren und weitere Kapitalmarktakteure zusammengekommen. Auch viele Anleihe-Emittenten haben sich dabei dem Fachpublikum präsentiert. Für Unternehmen ist die Teilnahme an solchen Konferenzen ein wichtiger Bestandteil der Kapitalmarktkommunikation. Sie bietet die Möglichkeit, das eigene Geschäftsmodell und die strategische Ausrichtung direkt vorzustellen, mit bestehenden und potenziellen Investoren ins Gespräch zu kommen und Vertrauen aufzubauen. Kommen wir zum aktuellen Marktgeschehen in dieser Woche: Die PCC SE hat einmal mehr zwei neue Unternehmensanleihen aufgelegt, ein fünfjähriger Bond 2026/31 (ISIN: DE000A5GTMW3) bietet einen Kupon von 6,00 % p.a. und ein Volumen von bis zu 25 Mio. Euro. Die zweijährige Anleihe 2026/28 (ISIN: DE000A5GTMV5) soll bis zu 10 Mio. Euro umfassen und mit 4,50 % p.a. verzinst werden. Beide Kupons werden quartalsweise ausgezahlt, eine Einbeziehung in den Börsenhandel ist vorgesehen. Die Mindestanlage beträgt 5.000 Euro.Die Mellenu Finance, vormals 4finance, hat die geplante Privatplatzierung einer besicherten Anleihe über 125 Mio. Euro aufgrund neuer spanischer Verbraucherkreditregeln verschoben. Zugleich wurde das Umtauschangebot für den bestehenden Bond 2028 (ISIN: XS1417876163) zurückgezogen. Auch die für Dezember 2026 vorgesehene vorzeitige Rückzahlung dieser Anleihe entfällt, sie wird nun gelistet bleiben und gemäß den Anleihebedingungen bedient werden. Die PAUL Tech AG hat eine im März 2026 vereinbarte Kreditlinie über 40 Mio. Euro um weitere 25 Mio. Euro auf insgesamt 65 Mio. Euro erhöht. Die Laufzeit bleibt unverändert bis zum 24. September 2028. Die Ranft Gruppe hat indes in Italien Projektierungsrechte für Photovoltaikanlagen mit rund 38 MW sowie eine Projektgesellschaft mit rund 9 MW verkauft und dafür rd. 11,3 Mio. Euro erhalten. Nach Unternehmensangaben handelt es sich um die größte Einzeltransaktion in der 30-jährigen Unternehmensgeschichte. HINWEIS: In dieser Woche erschien auch eine neue Ausgabe des Anleihen ...

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