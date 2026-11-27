EQS-Ad-hoc: Branicks Group AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr

Branicks Group AG: Anpassung der vorläufigen Finanzinformationen für 2025 und das erste Halbjahr 2026 aufgrund periodengerechter Zuordnung von Wertberichtigungen; Prognose für das Geschäftsjahr 2026



27.11.2026 / 13:11 CET/CEST

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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Branicks Group AG: Anpassung der vorläufigen Finanzinformationen für 2025 und das erste Halbjahr 2026 aufgrund periodengerechter Zuordnung von Wertberichtigungen; Prognose für das Geschäftsjahr 2026 Frankfurt am Main, 27. November 2026. Im Rahmen der noch laufenden Abschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2025 hat der Vorstand der Branicks Group AG (ISIN: DE000A1X3XX4, DE000A41YEE3; "Branicks") unter Berücksichtigung wertaufhellender Gesichtspunkte heute entschieden, Wertberichtigungen auf Ausleihungen und Forderungen gegenüber nahestehenden Unternehmen sowie Beteiligungen von insgesamt rund 155 Mio. Euro bereits zum 31. Dezember 2025 zu erfassen, wovon 48,5 Mio. Euro erfolgsneutral im sonstigen Ergebnis erfasst werden. Diese Werteffekte waren bislang im veröffentlichten Konzernzwischenabschluss zum 30. Juni 2026 dem ersten Halbjahr 2026 in Höhe von 158,9 Mio. Euro vollständig ergebniswirksam zugeordnet. Die Anpassung betrifft ausschließlich die periodengerechte Zuordnung bereits erfasster Wertberichtigungen. Diese werden nun im Geschäftsjahr 2025 anstelle des ersten Halbjahrs 2026 berücksichtigt. Ihre Gesamthöhe bleibt nahezu unverändert. Das für das Geschäftsjahr 2025 bekanntgemachte vorläufige Konzernergebnis von rund -237 Mio. Euro vermindert sich aufgrund der geänderten periodischen Zuordnung der erfolgswirksamen Wertberichtigungen auf rund -344 Mio. Euro. Das Eigenkapital einschließlich der erfolgsneutralen Erfassung der Wertberichtigungen verändert sich von bislang 868 Mio. Euro auf 713 Mio. Euro zum 31. Dezember 2025. Ebenso verringert sich der bekannt gemachte Net Asset Value (NAV) der BRANICKS Group AG zum 31. Dezember 2025 von rund 615 Mio. Euro aufgrund der geänderten periodischen Zuordnung der Wertberichtigungen auf rund 460 Mio. Euro. Das bekannt gemachte Konzernergebnis für das erste Halbjahr 2026 verbessert sich entsprechend von rund -142 Mio. Euro auf rund -3 Mio. Euro. Für das laufende Geschäftsjahr 2026 rechnet Branicks mit Bruttomieteinnahmen aus dem Commercial Portfolio in einer Spanne von 107 bis 117 Mio. Euro. Ferner erwartet Branicks für das Geschäftsjahr 2026 insgesamt Erträge aus dem Immobilienmanagement in Höhe von 48 bis 63 Mio. Euro. Die Branicks erwartet einen FFO (nach Minderheiten, vor Steuern) in einer Spanne von 50 bis 65 Mio. Euro. Auf Basis der fortgeschrittenen Prüfung erwartet der Vorstand eine zeitnahe Erteilung des Testats für den Jahres- und Konzernabschluss 2025, der dann kurzfristig veröffentlicht werden wird. Insgesamt geht die Gesellschaft davon aus, dass das Sanierungskonzept wie geplant bis zum 31. Dezember 2026 umgesetzt wird. IR-Kontakt Branicks Group AG: Jasmin Dentz Neue Mainzer Straße 32-36 60311 Frankfurt am Main Fon +49 69 9454858-1492 ir@branicks.com



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