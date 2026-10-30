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WKN: A2NB65 | ISIN: DE000A2NB650 | Ticker-Symbol: MUX
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30.10.26 | 14:20
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BOOSTER PRECISION COMPONENTS
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BOOSTER PRECISION COMPONENTS GMBH39,0000,00 %
BRANICKS GROUP AG0,394+6,49 %
DEUTSCHE ROHSTOFF AG89,85+1,53 %
ELEVING GROUP SA1,680-1,18 %
EPH GROUP AG8,200+0,61 %
FINEXITY AG8,6500,00 %
FUSSBALLCLUB GELSENKIRCHEN-SCHALKE 04 EV100,93-0,51 %
HOERMANN INDUSTRIES GMBH102,900,00 %
KATJESGREENFOOD GMBH & CO KG101,67+0,07 %
MUTARES SE & CO KGAA26,750-0,74 %
NEUE ZWL ZAHNRADWERK LEIPZIG GMBH100,00-0,47 %
PAUL TECH AG74,00+0,59 %
PLATFORM GROUP SE & CO KGAA0,628-4,85 %
SANHA GMBH & CO KG108,000,00 %
SOLMOTION HOLDING GMBH98,00+1,77 %
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