Kalenderwoche 44 am KMU-Anleihemarkt Die Deutsche Rohstoff AG hat ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2026 erneut deutlich angehoben. Statt bislang 300 bis 320 Mio. Euro Umsatz und 380 bis 400 Mio. Euro EBITDA erwartet das Unternehmen nun Erlöse von 340 bis 360 Mio. Euro sowie ein EBITDA von 420 bis 440 Mio. Euro. Als Gründe nannte sie die anhaltend hohen Ölpreise und die starke Produktionsentwicklung ihrer US-Tochtergesellschaften. Die Prognose fußt auf einem durchschnittlich realisierten WTI-Preis von rund 88 US-Dollar je Barrel im Gesamtjahr. Die EPH Group AG hat die Baugenehmigung für ihr geplantes Boutique-Designhotel am Tegernsee erhalten. Damit ist eine wesentliche Voraussetzung für den Erwerb des rund 4.500 Quadratmeter großen Grundstücks erfüllt, der finale Kaufvertrag soll kurzfristig geschlossen werden. Zur Finanzierung des Projekts soll auch die neue besicherte EPH-Anleihe 2026/33 (ISIN: AT0000A3XXXX) mit einem Volumen von bis zu 50 Mio. Euro beitragen. Der siebenjährige Bond bietet einen Kupon von 10 % p. a. mit monatlicher Zinszahlung und kann seit dem 28. Oktober gezeichnet werden.Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL) hat mit ihrer neuen Anleihe 2026/31 (ISIN: DE000A5GSXXX) insgesamt 5,7 Mio. Euro platziert. Bezogen auf das mögliche Emissionsvolumen von 15 Mio. Euro entspricht dies einer Quote von 38 %. Der Bond wird mit 9,875 % p. a. verzinst. Ein Großteil des Platzierungsvolumens entfiel auf den Umtausch bestehender Anleihen. Weitere Privatplatzierungen zur Aufstockung laufender Anleihen prüft NZWL nach eigenen Angaben. Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG hat ihre Anleihe 2022/27 (ISIN: DE000A30VXXX) nach der erfolgreichen Platzierung des neuen Nordic Bonds 2026/31 vorzeitig gekündigt. Die noch ausstehenden Schuldverschreibungen werden am 30. November 2026 zu 101 % des Nennbetrags zuzüglich aufgelaufener Zinsen zurückgezahlt. Der FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. hat das Geschäftsjahr 2025/26 mit einem Konzernüberschuss von 0,2 Mio. Euro abgeschlossen und damit zum dritten Mal in ...

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