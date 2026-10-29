Mitteilung der solmotion project GmbH: solmotion realisiert Solarpark mit knapp 13 MWp und 20-MWh-Batteriespeicher in Heiligenberg Die solmotion project GmbH, Full-Service-Anbieter im Solarbereich in Deutschland und eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der solmotion holding GmbH, realisiert in Heiligenberg-Wintersulgen eine Freiflächen-Photovoltaikanlage mit 12,97 Megawattpeak (MWp) Leistung. Geplant ist zudem die Integration von vier Batteriespeichersystemen mit insgesamt 20,06 Megawattstunden (MWh) Speicherkapazität und rund 10 Megawatt (MW) Lade- und Entladeleistung. Die DC-seitige Fertigstellung der Photovoltaikanlage einschließlich der Wechselrichter ist für November 2026 vorgesehen. Im Anschluss folgen die Inbetriebnahme und der Netzanschluss. Im Anschluss an ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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