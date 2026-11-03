EQS-News: solmotion holding GmbH
/ Schlagwort(e): Sonstiges
solmotion baut 1,28-MWp-Agri-PV-Anlage in Weingarten - Inbetriebnahme 2027 geplant
Ergänzend ist ein Hybrid-Batteriespeicher geplant, der die Nutzung des erzeugten Solarstroms flexibilisieren und Einspeisespitzen glätten soll. Das Vorhaben verdeutlicht, wie solmotion bei seinen regionalen Projekten die technische Auslegung an unterschiedliche Standortbedingungen und landwirtschaftliche Anforderungen anpasst.
Auf einer privilegierten Fläche entlang der Bahnlinie werden insgesamt 2.000 Solarmodule auf einem einachsigen 1P-Trackersystem installiert. Durch die Nachführung der Module wird die Solarstromproduktion stärker über den Tagesverlauf verteilt. Zugleich lässt sich die Modulstellung an die landwirtschaftliche Bearbeitung anpassen, sodass die Fläche weiterhin vollwertig bewirtschaftet werden kann.
Neben der Ausrichtung am Sonnenstand bietet die bewegliche Konstruktion weitere praktische Vorteile: Für den Einsatz landwirtschaftlicher Maschinen können die Module in eine geeignete Position gebracht werden. Bei starkem Wind lassen sie sich in eine Schutzstellung fahren. Im Winter kann die Bewegung des Systems dabei helfen, Schnee abzuwerfen. Damit verbindet das Projekt technische Anforderungen der Stromerzeugung mit den Bedürfnissen der landwirtschaftlichen Nutzung.
"Mit dem Projekt in Weingarten zeigen wir, wie sich Agri-Photovoltaik auch in dieser Anlagengröße standortgerecht umsetzen lässt. Die nachgeführten Module ermöglichen ein breiteres Erzeugungsprofil und lassen zugleich Raum für die landwirtschaftliche Bewirtschaftung. Unser nächstes Ziel ist der planmäßige Abschluss der Bauarbeiten noch in diesem Jahr", sagt Michael Keil, Geschäftsführer von solmotion.
03.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|solmotion holding GmbH
|Zwergerstraße 15
|88214 Ravensburg
|Deutschland
|Telefon:
|0751/295096100
|E-Mail:
|info@solmotion.de
|Internet:
|www.solmotion.de
|ISIN:
|DE000A460XXX
|WKN:
|A460A7
|LEI Code:
|391200ZDYY8QXKN6PH07
|EQS News ID:
|2426634
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2426634 03.11.2026 CET/CEST