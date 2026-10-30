9-Monatszahlen zeigen nach oben Die SANHA GmbH & Co. KG hat ihren Umsatz in den ersten neun Monaten 2026 einschließlich der erstmals konsolidierten BTE Biegetechnik Engineering GmbH um 26,9 % auf 120,1 Mio. Euro gesteigert (Vorjahr: 94,6 Mio. Euro). BTE steuerte dabei rd. 17 Mio. Euro bei, das SANHA-Kerngeschäft wuchs organisch um 9,2 %. Auch die Ergebniskennzahlen sind angestiegen, das EBITDA sich um 2,1 Mio. Euro auf 17,7 Mio. Euro erhöht, das EBIT ist von 11,1 Mio. auf 12,1 Mio. Euro gestiegen. Die EBITDA-Marge lag bei 14,7 %, die EBIT-Marge bei 10,1 %. Für das Gesamtjahr 2026 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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