Platzierungsquote von 38 % Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL) hat mit ihrer neuen Anleihe 2026/31 (ISIN: DE000A5GSXXX) ein Volumen von 5,7 Mio. Euro eingesammelt. Bei einem maximalen Emissionsvolumen von 15 Mio. Euro entspricht das Ergebnis einer Platzierungsquote von lediglich 38 %. Der neueste NZWL-Bond wird mit 9,875 % p. a. verzinst. Der Handelsstart im Open Market der Börse Frankfurt ist spätestens für den 29. Oktober 2026 geplant, ein Handel per Erscheinen soll bereits ab dem 28. Oktober möglich sein. Ein wesentlicher Teil des Volumens stammt aus dem Umtausch bestehender Anleihen. Dabei wurden Schuldverschreibungen der Anleihe 2021/26 im Umfang von 0,976 Mio. Euro und der Anleihe 2022/27 im Umfang von 3,907 Mio. Euro getauscht. Die ausstehenden Volumina der beiden Altanleihen sinken damit auf 6,153 Mio. Euro bzw. 4,968 Mio. Euro. Die Anleihe 2021/26 wird am 15.11.2026 fällig. NZWL prüft nach eigenen Angaben zudem weitere Privatplatzierungen zur Aufstockung ihrer laufenden Anleihen 2026/31, 2025/30 und 2024/29. "Die hohe Beteiligung an unseren Umtauschangeboten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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