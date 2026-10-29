Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG hat folgende Pressemitteilung veröffentlicht:Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG ("Katjes Greenfood"), die Beteiligungsgesellschaft der Katjes-Gruppe mit Fokus auf Wachstumsunternehmen der Food-Branche im Better-for-You-Segment, hat nach der erfolgreichen Platzierung ihrer neuen Anleihe 2026/2031 (ISIN NO0013759XXX/ WKN A5GS6W) heute ihre im November 2022 begebene Anleihe 2022/2027 (ISIN DE000A30VXXX/ WKN A30V3F) fristgerecht zum 30. November 2026 vorzeitig gekündigt. Die Kündigung umfasst alle ausstehenden Schuldverschreibungen, die nicht im Rahmen des Anleihe-Umtauschangebots vom 23. September bis 15. Oktober 2026 zum Umtausch eingereicht wurden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de