Neue Bonds, neuer Standard, neue Zahlen Der KMU-Anleihemarkt hat in dieser Woche erneut ein breites Spektrum an Entwicklungen gezeigt. Während mehrere Emittenten neue Anleihen aufgelegt haben, bleiben weiterhin einige strittige Restrukturierungsfälle auf der Agenda. Gleichzeitig ist mit dem German Bond Standard ein neuer Vorstoß zur Qualitätssteigerung am Markt hinzugekommen. Die Semper idem Underberg AG hat die Zeichnung ihrer neuen Anleihe 2026/32 (ISIN: DE000A5GS750) gestartet. Der sechsjährige Bond soll ein Volumen von bis zu 45 Mio. Euro erreichen und einen Kupon zwischen 6,00 und 6,75 % p.a. bieten. Mit den Emissionserlösen will Underberg die bestehende Anleihe 2022/28 vorzeitig refinanzieren. Deren Gläubigern hat das Unternehmen parallel ein freiwilliges Umtauschangebot im Verhältnis 1:1 unterbreitet. Zusätzlich erhalten sie 5 Euro Barausgleich je umgetauschter Anleihe sowie aufgelaufene Stückzinsen. Umtuasch- und Zeichnungsfristen laufen bis Anfang Dezember. CEO Michael Söhlke hat im Gespräch mit dem Anleihen Finder die neue Emission, die Geschäftsentwicklung und die Herausforderungen der Getränke- und Spirituosenbranche erläutert. Zudem hat Underberg einen Live-Webcast für Privatanleger am 24. November 2026 angekündigt.Auch Mutares hat die Aufstockung der bestehenden Anleihe 2024/29 um bis zu 165 Mio. Euro gestartet. Damit soll der ausstehende Bond 2023/27 vorzeitig abgelöst werden. Die Inhaber der Altanleihe können ihre Papiere im Verhältnis 1:1 in die neue Anleihe tauschen und erhalten zusätzlich die aufgelaufenen Zinsen. Über eine Mehrerwerbsoption können sie weitere Schuldverschreibungen zeichnen. Der Umtausch läuft bis zum 4. Dezember 2026. Im Interview mit dem Anleihen Finder haben CFO Mark Friedrich und CIO Johannes Laumann die Hintergründe der Transaktion erläutert und Einblicke in die Geschäftsentwicklung sowie die Perspektiven für 2027 gegeben. Mit der PIN Privates Institut Holding GmbH ist ein weiterer Emittent erstmals am deutschen Anleihemarkt aufgetreten. Die Münchner Gesellschaft bietet mit der PIN Solarkraft Anleihe 2026/30 (ISIN: DE000A5GS4D8) einen vierjährigen Bond über bis zu 10 Mio. Euro mit einem festen Kupon von 7,25 % p.a. an. Die Mindestanlage beträgt 2.000 Euro. Das Kapital soll zur Zwischenfinanzierung neuer Solarparks in Deutschland eingesetzt werden - von der Projektentwicklung und Errichtung bis zum Verkauf an die späteren Betreiber. Im Interview hat Vorstand Thomas Schoy die Projektpipeline und die Wachstumspläne vorgestellt. HINWEIS: In dieser Woche erschien ...

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