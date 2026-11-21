Bremen - Werder Bremen und Cheftrainer Daniel Thioune haben sich frühzeitig auf eine Verlängerung des im Sommer auslaufenden Vertrags des 52-Jährigen geeinigt. Das gab der Geschäftsführer Fußball von Werder Bremen, Clemens Fritz, am Samstagvormittag bekannt.



"Wir sind von Daniels Arbeit absolut überzeugt", so Fritz. Thioune habe das gesteckte Ziel in der letzten Saison trotz einer schwierigen Situation "mit viel Akribie erreicht" und die Mannschaft in dieser Spielzeit "sichtlich gefestigt und weiterentwickelt". Er komme "mit seiner menschlichen, klaren und direkten Art sehr gut in der Mannschaft an", arbeite inhaltlich sehr fokussiert und habe es geschafft, das neuformierte Team schnell zu einer Einheit zu formen.



Thioune selbst sagte: "Wir haben tolle Charaktere in dieser Gruppe und es gelingt uns immer besser, unsere Idee vom Fußball spielen zu lassen. Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen, dass die Verantwortlichen in mich setzen, und freue mich auf die Zukunft bei diesem coolen Club."



Thioune übernahm am 4. Februar 2026 den Cheftrainerposten bei Werder und folgte somit auf Horst Steffen. Er schaffte mit seiner Mannschaft den Klassenerhalt und steht derzeit mit den Grün-Weißen nach neun Spielen auf Platz 6 der Bundesligatabelle. Zuvor war der Fußballlehrer bei Fortuna Düsseldorf, dem Hamburger SV und dem VfL Osnabrück als Cheftrainer beschäftigt.



Neben dem Vertrag von Daniel Thioune wurden auch die Arbeitspapiere der Co-Trainer Jan Hoepner und Christian Groß verlängert.





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