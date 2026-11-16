Konzern-Überschuss von 2,1 Mio. Euro Der SV Werder Bremen GmbH & Co. KG aA Konzern hat das Geschäftsjahr 2025/26 mit einem Konzern-Jahresüberschuss von 2,1 Mio. Euro abgeschlossen, nachdem im Vorjahr noch ein Fehlbetrag von 7,4 Mio. Euro angefallen war. Der Konzernumsatz stieg um rund 8 % auf 154,2 Mio. Euro (Vorjahr: 142,7 Mio. Euro). Gleichzeitig erhöhten sich die Aufwendungen für die betriebliche Leistung lediglich moderat auf 154,7 Mio. Euro nach 151,7 Mio. Euro im Vorjahr. Der Umsatzanstieg resultiert nach Angaben der Werderaner im Wesentlichen aus höheren Transfererlösen, unter anderem durch den Wechsel von Torhüter Mio Backhaus zum SC Freiburg. Rückläufige Erlöse aus Spielbetrieb, Sponsoring, ...

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