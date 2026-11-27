Bremen - Werder Bremen hat sich am 11. Spieltag der Bundesliga nach einem Zwei-Tore-Rückstand noch ein 3:3 gegen Borussia Mönchengladbach erkämpft. Die Gäste verspielten am Freitagabend im Weserstadion eine zwischenzeitliche 3:1-Führung und mussten sich am Ende mit einem Punkt begnügen.



Gladbach startete besser in die Partie und ging in der 27. Minute durch einen von Kevin Diks verwandelten Handelfmeter in Führung. Eren Dinkci sorgte in der 39. Minute mit einem sehenswerten Volleyschuss für den Bremer Ausgleich.



Direkt nach der Pause brachte Franck Honorat (46.) die Borussia erneut in Führung. Derselbe Spieler erhöhte in der 78. Minute mit einem Distanzschuss auf 3:1. Doch Werder gab sich nicht geschlagen: Eren Dinkci verkürzte in der 85. Minute auf 2:3, ehe Niclas Füllkrug in der 2. Minute der Nachspielzeit den späten Ausgleich erzielte.





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