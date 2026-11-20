

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



20.11.2026 / 09:13 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Jan-Hendrik Nachname(n): Mohr

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

CHAPTERS Group AG

b) LEI

3912001BNTWG0PIZYX13

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0006618309

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 43,90 EUR 2.282,80 EUR 43,95 EUR 2.373,30 EUR 44,00 EUR 457.952,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 43,99 EUR 462.608,10 EUR

e) Datum des Geschäfts

19.11.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR





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