Original-Research: MS Industrie AG - von Montega AG



20.11.2026 / 15:55 CET/CEST

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Einstufung von Montega AG zu MS Industrie AG Unternehmen: MS Industrie AG ISIN: DE0005855183 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 20.11.2026 Kursziel: 2,50 EUR (zuvor: 2,40 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA

Q3 bestätigt deutlich verbesserte Profitabilität



MS Industrie hat jüngst eine Zwischenmitteilung zum 9M-Zeitraum veröffentlicht. Im dritten Quartal verdreifachte sich das EBITDA gegenüber dem Vorjahr nahezu und unterstützt unsere Prognose einer über 2026 hinaus deutlich steigenden Profitabilität.



[Tabelle]



Topline wächst zweistellig: Der Konzernumsatz stieg in Q3 auf 41,1 Mio. EUR (+13,9% yoy). Nach dem feiertagsbedingt schwächeren Q2 (-4,4% yoy) wächst MS Industrie damit wieder, wozu eine positive Entwicklung in Trossingen und vor allem der neue US-Standort in Charlotte mit deutlich steigenden Abrufen beitrug. Der amerikanische Markt steht derzeit für rund 10% des Konzernumsatzes. U.E. gewinnen vor allem die neuen...



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Über Montega:



Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite.



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