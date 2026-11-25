The following instruments on XETRA do have their last trading day on 25.11.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 25.11.2026
ISIN Name
DE000HLB42U5 LB.HESS.THR. IHS 22/26
XS2723549528 SAINT-GOBAIN 23/26
CH1191066278 CABEI 22/26 MTN
DE000A30V3F1 KATJESGREENF IHS 22/27
FR001400E920 CREDIT AGRI. 22/27FLR MTN
USG3066DAA75 ENN ENERGY 22/27 REGS
NO0012713520 BOOSTER PREC FLN 22/26
US91282CLY56 USA 24/26
XS2723150517 CHN CON.BK 23/26 MTN REGS
AT0000A387C9 ERSTE GR.BK. 23/26 MTN
CH1213603918 SUSTAIN.CAP.PLC NTS 26
CH0143302005 BQUE CT.VAU. 11-26
XS2081615473 HOLCIM F.LUX 19/26 MTN
CH0398633591 GLARNER KANT.BK 18-26
USP06518AG23 BAHAMAS, COMM. 17/28 REGS
DE000A4EBME7 ROB.BOSCH FI 25/26 FLR
XS2084497705 FRESE.MED.CARE MTN 19/26
DE000A0E83G5 KRED.F.WIED.08/26 MTN
AU3CB0278711 LEND LSE FIN 21/31 MTN
US828807CY15 SIMON PROP.GRP 16/26
US912828YU85 USA 19/26
DE000LB13F53 LBBW STUFENZINS 19/26
US002824BF69 ABBOTT LABS 16/26
USU9098VAP77 BAUSCH HEAL.AM.18/27 REGS
US91282CDK45 USA 21/26
XS1528917682 KOREA DEV.BK 16/26 MTN
CH0443057515 THURGAUER KT.BK 18-26
GB00BMFC5S75 RAPTOR CAP 21/26 MTN
DE000HLB4VH8 LB.HESS.-THR.IS.18/26
NZIBDDT019C1 WORLD BK 21/26 MTN
DE000HLB3WG0 LB.HESS.THR.CARRARA11Z/18
DE000DDA0PK7 DZ BANK IS.A1066
DE000A2AARK7 SACHSEN-ANH.LS.A. 17/26
DE000A2AARL5 SACHSEN-ANH.LS.A. 17/26
XS2403519601 BL.PRIV.CR.F 21/26 REGS
XS2404291010 SIG PLC 21/26 REGS
AU3CB0275550 LEND LSE FIN 20/27 MTN
FR0013246733 VEOLIA ENVIRONN.17/26 MTN
GB00BNXM3K42 QUAY FIN.GRP 21/26
DE000DL19V55 DT.BANK ANL.21/UNBEFR.
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 25.11.2026
ISIN Name
DE000HLB42U5 LB.HESS.THR. IHS 22/26
XS2723549528 SAINT-GOBAIN 23/26
CH1191066278 CABEI 22/26 MTN
DE000A30V3F1 KATJESGREENF IHS 22/27
FR001400E920 CREDIT AGRI. 22/27FLR MTN
USG3066DAA75 ENN ENERGY 22/27 REGS
NO0012713520 BOOSTER PREC FLN 22/26
US91282CLY56 USA 24/26
XS2723150517 CHN CON.BK 23/26 MTN REGS
AT0000A387C9 ERSTE GR.BK. 23/26 MTN
CH1213603918 SUSTAIN.CAP.PLC NTS 26
CH0143302005 BQUE CT.VAU. 11-26
XS2081615473 HOLCIM F.LUX 19/26 MTN
CH0398633591 GLARNER KANT.BK 18-26
USP06518AG23 BAHAMAS, COMM. 17/28 REGS
DE000A4EBME7 ROB.BOSCH FI 25/26 FLR
XS2084497705 FRESE.MED.CARE MTN 19/26
DE000A0E83G5 KRED.F.WIED.08/26 MTN
AU3CB0278711 LEND LSE FIN 21/31 MTN
US828807CY15 SIMON PROP.GRP 16/26
US912828YU85 USA 19/26
DE000LB13F53 LBBW STUFENZINS 19/26
US002824BF69 ABBOTT LABS 16/26
USU9098VAP77 BAUSCH HEAL.AM.18/27 REGS
US91282CDK45 USA 21/26
XS1528917682 KOREA DEV.BK 16/26 MTN
CH0443057515 THURGAUER KT.BK 18-26
GB00BMFC5S75 RAPTOR CAP 21/26 MTN
DE000HLB4VH8 LB.HESS.-THR.IS.18/26
NZIBDDT019C1 WORLD BK 21/26 MTN
DE000HLB3WG0 LB.HESS.THR.CARRARA11Z/18
DE000DDA0PK7 DZ BANK IS.A1066
DE000A2AARK7 SACHSEN-ANH.LS.A. 17/26
DE000A2AARL5 SACHSEN-ANH.LS.A. 17/26
XS2403519601 BL.PRIV.CR.F 21/26 REGS
XS2404291010 SIG PLC 21/26 REGS
AU3CB0275550 LEND LSE FIN 20/27 MTN
FR0013246733 VEOLIA ENVIRONN.17/26 MTN
GB00BNXM3K42 QUAY FIN.GRP 21/26
DE000DL19V55 DT.BANK ANL.21/UNBEFR.
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