EQS-Ad-hoc: Booster Precision Components Holding GmbH / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Sonstige

BOOSTER Precision Components Holding gibt Aufschub der Zinszahlung und der Rückzahlung der Anleihe bekannt



18.11.2026 / 10:22 CET/CEST

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BOOSTER Precision Components Holding gibt Aufschub der Zinszahlung und der Rückzahlung der Anleihe bekannt

Schwanewede, 18. November 2026 - Die BOOSTER Precision Components Holding GmbH ("Gesellschaft") gibt bekannt, dass sie sich weiterhin in konstruktiven Gesprächen mit einer Gruppe von Anleihegläubigern ("Ad-hoc-Gruppe") ihrer vorrangig besicherten Unternehmensanleihe 2022/2026 (ISIN: NO0012713520) ("Anleihe") über die Restrukturierung ihrer Kapitalstruktur, einschließlich der aus der Anleihe resultierenden Verbindlichkeiten im Rahmen des angestoßenen Verfahrens nach dem Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen ("StaRUG") befindet. In diesem Zusammenhang hat die Ad-hoc-Gruppe die Gesellschaft darüber informiert, dass sie einer weiteren Verlängerung der mit der Gesellschaft geschlossenen Stillhaltevereinbarung bis zum 28. Dezember 2026 zustimmt, und keine Durchsetzungsmaßnahmen, insbesondere keine Kündigung der Anleihe, ergreifen oder unterstützen wird, falls die Gesellschaft die jeweils am 28. November 2026 fällige Zinszahlung ("Zinszahlung") und Rückzahlung des Nennbetrags der Anleihe ("Rückzahlung der Anleihe") nicht leistet. Die Anleihebedingungen sollen zudem dahingehend geändert werden, dass sie diese Laufzeitverlängerung reflektieren.

Vor diesem Hintergrund hat die Gesellschaft heute beschlossen, die Zinszahlung sowie die Rückzahlung der Anleihe aufzuschieben, um die Liquidität der Gesellschaft zu schonen und die Umsetzung des mit der Ad-hoc-Gruppe abgestimmten Restrukturierungskonzepts zu ermöglichen.

Die Gesellschaft wird den Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen über die weiteren Verhandlungen mit der Ad-hoc-Gruppe und die weiteren Entwicklungen informieren.

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