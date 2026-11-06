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WKN: A2NB65 | ISIN: DE000A2NB650 | Ticker-Symbol: MUX
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06.11.26 | 17:35
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ALGENE
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ALGENE HOLDING SE3,7400,00 %
BOOSTER PRECISION COMPONENTS GMBH38,750+0,26 %
ENERGIEKONTOR AG24,650+4,89 %
EPH GROUP AG7,050-6,00 %
EUROPEAN SPACE VENTURES AG--
FINEXITY AG8,350+2,45 %
FORMYCON AG14,180-2,21 %
HEP GLOBAL GMBH44,500+6,17 %
HOMANN HOLZWERKSTOFFE GMBH68,00+3,42 %
LAIQON AG4,580+2,92 %
MEDONDO HOLDING AG0,894-2,83 %
MUTARES SE & CO KGAA26,750-2,19 %
PLATFORM GROUP SE & CO KGAA0,546-13,06 %
PNE AG5,140-2,10 %
POB AG1,050-0,94 %
SCORE CAPITAL AG95,000,00 %
THE GROUNDS REAL ESTATE DEVELOPMENT AG0,3260,00 %
WEGROW AG3,620-2,16 %
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